Auf Zeitreise mit Philipp und Anne

Sie bekommen währenddessen eine Ahnung davon, wie sich die Geschwister Philipp und Anne fühlen, wenn sie sich statt im Traumurlaub in Mexiko plötzlich auf einer Zeitreise zum "König der Mayas" befinden. Das "Klassentreffen bei Miss Braitwhistle" hingegen lässt sie gedanklich Knallbonbons auseinander ziehen, die Wünsche erfüllen können.

Und da nicht beide Bücher gänzlich vorgelesen werden können, schenkte Fördervereinsmitglied, Vorleser und Landtagsabgeordneter Marco Büchel (Linke) die beiden Kinderbuch-Exemplare der Bibliothek, wo sie nun ausgeliehen werden können. Büchel, der im November nicht dabei war, als die Vereinsmitglieder zum bundesweiten Vorlesetag ausgeschwärmt waren, konnte so auch sein Versprechen eines neuen Termins einlösen.

Nicht nur am Vorlesetag sind die Mitglieder des Fördervereins Bibliothk Altlandsberg in der Stadtschule, den Kitas in den Ortsteilen und im Altstadthort aktiv. Auch übers Jahr würden Lesungen mit Kinder- und Jugendbuch-Autoren organisiert, Vorlesestunden in Hort und Kitas abgehalten und vor allem die Lese-Patenschaften mit Schülern fortgeführt, die es seit 2009 gebe, berichtet Gabriele Gottschling vom Verein. "Auch Nichtmitglieder beteiligen sich daran, da wir das sonst nicht allein schaffen könnten", sagt sie. "Wenn Schüler mit Freude lesen, ist das der schönste Dank für uns alle."