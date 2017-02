Freienwalder Region hat 2035 Arbeitslose

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548857/

Märkisch-Oderlands guter Stand ist wieder vor allem der hohen Beschäftigungsquote im Berliner Rand und der hohen Zahl von Pendlern im S-Bahn-Bereich zuzuschreiben. Während die Strausberger Geschäftsstelle eine Quote von 5,6 Prozent aufweist, meldet man in der Bad Freienwalder Filiale 13,7 und in der Seelower 13 Prozent.

Die Kurstadt hat im Januar die 2000er Marke wieder überschritten: 2035 Arbeitslose sind im Bestand, 177 mehr als Ende Dezember. Doch gegenüber Ende Januar 2016 sind es 432 Arbeitslose weniger. Ebenso sieht es in der Kreishauptstadt aus: 199 hinzugekommene Arbeitslose treiben die Gesamtzahl auf 2134 - wie in Bad Freienwalde ein Anstieg um 1,2 Prozent. Und wenn Strausberg auch 475 Arbeitslose mehr hat als Ende Dezember, so legte dort die Quote doch nur um 0,7 Prozent zu.

Unter den am meisten gesuchten Berufen stehen die Dialogmarketing-Fachkräfte wieder weit an der Spitze. 135 davon werden im Geschäftsstellenbezirk Frankfurt gesucht. Bürokräfte und Berufskraftfahrer folgen.