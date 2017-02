Naturwacht auf Pirsch im Stechlin-Ruppiner Land

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (GZ) Das Jubiläumsjahr der Naturwacht, in dem ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert wurde, ist seit einigen Wochen Geschichte. 2017 wird geprägt sein von zunehmender Projektarbeit. In den Fokus rücken dabei Kindergärten. Bisweilen ist für einen Interessenausgleich zu sorgen - etwa wenn Mensch und Biber aneinander geraten.

So arbeitet die Naturwacht Stechlin-Ruppiner Land in diesem Jahr mit im Umweltbildungsprojekt "Erlebnis Vielfalt". "Dabei ist für uns neu, dass wir in diesem Projekt hauptsächlich mit Kindergärten zusammenarbeiten werden", beschreibt Anke Rudnik, Gebietsleiterin der Naturwacht, die Aufgabe. Kinder im Vorschulalter seien für die Naturwacht eine neue Zielgruppe, die auch neue Methoden der Wissensvermittlung erforderten. Beispielsweise können die Knirpse noch nicht lesen und sind noch nicht so aufmerksam wie ältere Kinder. Partner innerhalb des Projektes seien der Waldkindergarten in Lindow und die Kita "Henriettes Schneckenhäuschen" in Menz.

Des Weiteren zählen Kontrollen auf den vom Naturschutzfonds Brandenburg erworbenen Flächen, etwa im Polzowtal und dem Großen Törnsee zu den Aufgaben. Und nicht zuletzt ist die Naturwacht in die Organisation des Naturschutztages am 16. Februar, des Apfeltags im Oktober sowie zahlreichen Führungen involviert. Die Rangererlebnistour auf dem Rhin "Mit dem Kanu in die Mondscheinnacht" findet im August ebenfalls wieder statt. Eine Anmeldung dafür ist jedoch zwecklos. Alle 20 Plätze sind bereits ausgebucht. In diesem Jahr wird für den 27. Mai jedoch noch eine zweite Rangererlebnistour angeboten. Thema: Orchideen. "Es ist der Versuch, einem breiten Publikum diese heimischen Schönheiten zu zeigen und zu erläutern, wieviel ehrenamtliche Arbeit mitunter notwendig ist, den Lebensraum unserer Orchideen zu erhalten", so Rudnik.

Doch nicht alles ist eitel Sonnenschein für die Naturwacht. Konfliktpotenzial bieten mitunter Biber beziehungsweise ihre Bauten - aktuell im Bereich des Polzowkanals, wie Rudnik schilderte. Manch einer schreite gar zu unerlaubter Eigeninitiative. "Leute, lasst die Biberdämme in Ruhe. Wir finden für alles eine Lösung", appelliert Rudnik an die Öffentlichkeit. Mit dem Wasser- und Bodenverband sei das Thema in den Vorjahren erörtert worden. Man sei so verblieben, dass die Dämme stehen bleiben können. Daher vermute sie einen uneinsichtigen Privatmann. Uneinsichtig deswegen, weil dies nicht nur den Naturschutzzielen zuwider laufe, sondern der Großnager sich von der Beseitigung seiner Dämme nicht vertreiben lasse - im Gegenteil. "Er rächt sich furchtbar", so Rudnik. "Sobald es plätschert, baut er wieder los, womöglich an noch ungünstigerer Stelle." Ein Interessenausgleich sei die beste Lösung. Auch in Dollgow, wo das Tier lange gut für Konfliktstoff war, habe man eine Lösung finden können.