Wriezen schreibt schwarze Zahlen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548859/

"Tendenziell wird die Stadt Wriezen für den Ergebnishaushalt 2016 schwarze Zahlen schreiben." Davon geht Kämmerin Angelika Kerstenski nach ihrem aktuellem Wissensstand aus. Derzeit tragen ihre Mitarbeiter die Abrechnungen aus dem vierten Quartal 2016 nach. "Alles, was Ende vergangenen Jahres eingegangen ist, wird noch verbucht", informierte die Kämmerin bei der jüngsten Stadtverordnetenversammlung im Wriezener Rathaus.

Das vergangene Jahr wird die Stadt mit einem Überschuss abschließen, so Kerstenski. Diese Mittel werden, wie auch in den Jahren zuvor, automatisch ins Folgejahr, also den aktuellen Haushalt, übertragen.

Positiv schließt auch das Wirtschaftsjahr 2015 für die städtische Wohnungsbaugesellschaft HaGeBa ab. Die Tochtergesellschaft konnte einen Überschuss erwirtschaften, so die Kämmerin. Insgesamt wurde ein Gewinn von rund 420 000 Euro verzeichnet. Auch dieser werde ins Folgejahr übertragen, so Angelika Kerstenski.

"Diesen Überschuss", warf FDP-Fraktionschef Werner Selle ein, "sehen wir als Fraktion erfreulich. Auch die konstante Entwicklung der HaGeBa begrüßen wir." Aus den Unterlagen habe sich allerdings ein Sprung in der Gewinnentwicklung von 2014 auf 2015 dargestellt, der relativiert werden müsse, so Selle. Der hohe Gewinn aus 2015 sei unter anderem durch Rückzahlungen in der Altanschließerthematik zu erklären, sagte Selle. Einen Sprung, ohne die Zahl aus 2014 zu nennen, bestätigte auch die Kämmerin. "Das ist eine Verschiebung, die sich ergeben hat", sagte Angelika Kerstenski.

Weiterhin teilte die Stadt mit, dass die HaGeBa ihren Zahlungsverpflichtungen 2015 zu jeder Zeit nachkommen konnte. Die Prüfung des Wirtschaftsjahres und Feststellung des Überschusses erfolgte durch eine Wirtschaftsprüfgesellschaft. Auch der zugehörige Aufsichtsrat, der durch die Fraktionen der Stadt Wriezen paritätisch besetzt ist, hat den Jahresabschluss der HaGeBa inklusive Gewinn festgestellt. Seit 2013 muss die Stadt für die HaGeBa eine zusätzliche Prüfung durchführen lassen, um ihre Wirtschaftlichkeit festzustellen.

An der Haushaltsführung und den Jahresabschlüssen hat die Stadt in den vergangenen Monaten verhältnismäßig viel und schnell gearbeitet. So sind die Brandenburger Kommunen mit der doppischen Haushaltsführung seit einigen Jahren verpflichtet, zusätzlich Gesamtabschlüsse aus den Jahren 2013, 2014 und 2015 zu konsolidieren - also geprüft festzustellen - und nachzureichen.

Eine Mehrbelastung für die Kommune lautete die mehrheitliche Meinung in der Dezembersitzung der Stadtverordnetenversammlung, die auch Angelika Kerstenski kritisiert hat. Nichtsdestotrotz eine Aufgabe, die vom Gesetzgeber vorgegeben ist, und die die Kommunen nachzuarbeiten haben. "In Märkisch-Oderland ist Wriezen bislang die einzige Kommune, die die Gesamtabschlüsse für 2013, 2014 und 2015 eingereicht hat", sagte die Kämmerin. Derzeit arbeiten die Mitarbeiter im Bereich Finanzen und Haushalt an dem Gesamtabschluss für 2016, so die Kämmerin.

Für den Gesamtabschluss 2015 sowie das Wirtschaftsjahr 2015 der HaGeBa und die sich jeweils anschließende Entlastung des Bürgermeisters sprach sich die Stadtverordnetenversammlung mit folgendem Ergebnis aus: elf Abgeordnete stimmten dafür, fünf enthielten sich.