Sportler spenden für Senioren

Müllrose (MOZ) Eine Spende der Müllroser Handballer in Höhe von 350 Euro für die Ortsgruppe der Volkssolidarität konnte jetzt Andreas Wählte von der HSG Schlaubetal-Odervorland an Margitta Strübing von der Seniorenbegegnungsstätte Müllrose überreichen. Das Geld war beim jüngsten Heimspiel in der Schlaubetalhalle zusammengekommen, "wir haben die Besucher auf unsere Aktion angesprochen", erläuterte Andreas Wählte; auch der Hallensprecher habe in einer Durchsage auf die Spendenbox aufmerksam gemacht. "Wir haben das Spiel gewonnen, es war ein schöner Tag, da kam einiges an Geld zusammen", freute er sich.