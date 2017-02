artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548862/

Dass die beiden syrischen Jungs überhaupt von einer Zukunft träumen können, ist für ihre Mutter, Rawana Abou Alzahab, alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Denn noch vor anderthalb Jahren bestand der Alltag der Familie vor allem aus dem Kampf ums Überleben. In der syrischen Hauptstadt Damaskus zuhause, war ihr Stadtviertel im Sommer 2015 mitten zwischen die Fronten des Bürgerkriegs geraten. "Wir hatten ständig Angst vor Bomben, die unser Haus treffen könnten, wir gingen kaum noch auf die Straße, weil überall geschossen wurde", erinnert sich Rawana Abou Alzahab.

Mit leiser Stimme und Tränen in den Augen berichtet sie - von ihren Söhnen beim Finden der passenden deutschen Wörter unterstützt - vom schwersten Schicksalsschlag, der die kleine Familie traf. Ihr Mann, ein Gegner des Assad-Regimes, wurde verhaftet und verschwand in einem der vielen Gefängnisse von Damaskus. Nach Wochen der Ungewissheit bekam sie die lakonische Mitteilung, dass ihr Mann beim Transport von einem Gefängnis in ein anderes "verstorben" sei. "Da wusste ich, wir müssen weg aus Damaskus, weg aus Syrien." Freunde und Verwandte halfen, dass Mutter und Söhne zunächst in den Libanon und dann in die Türkei reisen konnten.

Doch ihr Ziel war von Anfang an Deutschland. "Wir hatten die Worte von Frau Kanzlerin Merkel gehört, die syrischen Kriegsflüchtlingen Schutz anbot. Und ich hoffte so sehr, vor allem für meine beiden kleinen Jungs, dass wir dieses Land erreichen". Mit Hilfe von Schleusern gelang zwar die nächtliche Überfahrt im Schlauchboot von der Türkei nach Griechenland, aber die Balkanroute war für die kleine Familie eine Tortur. In Ungarn wurden sie sogar für fünf Tage in ein Abschiebe-Gefängnis gesteckt. "Da gab es nur Wasser und altes Brot", erzählt Omar. Und Mohammed ergänzt: "Das war schlimm, da hatte ich wirklich Angst". Als sie dann doch in einen Bus gesetzt und zur österreichischen Grenze gefahren wurden, glaubte Rawana Abou Alzahab zum ersten Mal wirklich daran, dass sie es schaffen könnten. Über München und Eisenhüttenstadt kamen sie schließlich im Spätherbst 2015 nach Kremmen. Die ersten Monate verbrachten die drei in den Baracken der Asylbewerberunterkunft an der Kremmener Milchviehanlage. Dass sie dort eines Tages ausgerechnet auf ihren ebenfalls aus Damaskus geflohenen Groß-Cousin Moraf Alhlbi trafen, kann Rawana bis heute nicht fassen.

"Aber dort habe ich auch Sandra kennengelernt", erzählt die junge Syrerin, plötzlich mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. "Sie ist jetzt meine und meiner Familie beste Freundin", fügt sie hinzu. Tatsächlich sind Sandra und Peter Schubert, beide in der Kremmener Willkommensinitiative Hilfe mit Plan engagiert, inzwischen fast täglich zu Besuch in der Wohnung von Rawana und ihren Söhnen. Und nicht nur zu Besuch: Dass die syrische Familie überhaupt die von der Kremmener Wohnungsbaugesellschaft zur Verfügung gestellte, arg renovierungsbedürftige Wohnung an der Ruppiner Straße beziehen konnte, ist vor allem der tatkräftigen Hilfe der Schuberts zu verdanken. "Sandra ist schließlich gelernte Malerfachfrau und außerdem professionelle ebay-Jägerin", erklärt Peter Schubert mit einem Lachen. So holten die Frauen alte Tapeten von den Wänden und malerten die Räume, während er mit seinem Transporter diejenigen Second-Hand-Möbel herankarrte, die Sandra Schubert im Internet preiswert ersteigert hatte. Ob Ofenabriss oder Küchenzeile aufbauen - die beiden Kremmener haben zugepackt. "Ich nenne das hier inzwischen schon Haus zwei", scherzt Peter Schubert.

Dass er und seine Frau in "Haus eins" fast nebenan wohnen und selbst fünf Kinder haben - darunter achtjährige Zwillings-Jungs - macht den Zusammenhalt der beiden Familien noch größer. Der alltägliche Austausch hilft auch beim wichtigsten Punkt für eine gelungene Integration, dem Spracherwerb. Omar und Mohammed, beide in der Schule und bei den E-Junioren des FC Kremmen im ständigen Austausch mit ihren Freunden, sprechen bereits nahezu fließend deutsch. Stolz zeigt Mohammed sein aktuelles Zeugnis vor, auf dem bei Sprechen und Verstehen eine Eins steht.

Für Rawana Abou Alzahab steht nach gut einem Jahr fest: "Ich möchte mit meinen Kindern hierbleiben. Hier gibt es gute Menschen, hier gibt es keinen Krieg", fasst sie zusammen. Vielleicht, so träumt auch sie, kann sie eines Tages ein eigenes Kosmetikstudio aufmachen. "Ich möchte gern für mich und meine Familie selber sorgen und auch etwas zurückgeben an meine Freunde". Peter Schubert muss bei dieser Bemerkung lachen: "Rawana gibt schon jetzt ganz viel zurück, vor allem in Form von syrischem Essen. Seit wir befreundet sind, habe ich einige Kilo zugelegt", stöhnt er auf. Und neben Taboulé und Maluchia, typisch syrischen Gerichten, kennt er inzwischen auch schon einige Worte arabisch. "Letztens habe ich sogar mit Rawanas Mutter in Damaskus via Skype gesprochen", wundert sich Peter Schubert über sich selbst: "Wenn das nicht wahre Völkerverständigung ist!"