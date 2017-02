Volleyballerinnen wieder oben dran

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Volleyball-Frauen des VC Storkow sind in der Landesliga Süd wieder in der Spur in Richtung oberen Teil der Tabelle. Mit zwei 3:0-Siegen beim Turnier des VC Strausberg holten sie sechs Punkte und sind jetzt Dritte. "Diese Siege waren mal wieder dringend notwendig, denn ins untere Drittel auf Platz sieben, wo wir zuvor noch standen, gehört unser Team nicht hin", sagt Storkows Trainer und Vereins-Chef Andreas Noack.

Hochmotiviert startete das VCS-Team mit Susanne Hübscher und Katrin Spanier im Außenangriff, Sarah Noack und Benita Gottschalk im Mittelblock, Bettina Pukall auf dem Diagonalangriff und Christine Schlaps im Zuspiel in den ersten Satz gegen die Red Cocks Frankfurt. In der Feldabwehr als Libera im Einsatz war Susanne Richter, auf der Bank Neuzugang Sabrina Beck als Wechseloption.

Bereits im ersten Satz ging es perfekt los. Die Storkowerinnen überrollten den Gegner förmlich. - 25:7. Doch im nächsten Satz sollte es etwas schwieriger werden. Die Storchenstädterinnen begannen mit einem kleinen Vorsprung von vier Punkten, dank guter Aufschläge von Bettina Pukall. Beim 16:16 ging dann Benita Gottschalk zum Aufschlag und brachte ihr Team mit 22:16 in Front, am Ende hieß es 25:17.

Mit 25:20 war der letzte Satz noch mal etwas langwieriger, jedoch konnte der VC Storkow sein Spiel durchziehen und so den sicheren Sieg einfahren. Dank guter Blockarbeit und Durchsetzungskraft im Angriff waren die ersten drei Punkte des Turniers eingefahren.

Nach der Erfüllung der ersten Pflichtaufgabe sollte nun unbedingt auch ein Sieg gegen die Gastgeberinnen vom VC Strausberg her. Den Storkowerinnen war klar, dass dies eine weitaus schwierigere Aufgabe werden würde. Dementsprechend hochmotiviert ging es in die Partie.

Die Storkowerinnen starteten personell wie gegen Frankfurt. Nun war es Katrin Spanier, die bereits zu Beginn sieben Aufschläge in Folge machte und der Mannschaft somit einen kleinen Puffer bescherte. Dieser war auch wichtig, denn so konnten die Storkowerinnen etwas lockerer aufspielen - 25:17. Ebenfalls mit einem kleinen Vorsprung von fünf Punkten ging es im zweiten Satz direkt weiter. Jedoch wurde es hier am Ende noch mal aufgrund von Fehlern in der Annahme etwas enger. Jetzt hieß es, Nerven behalten und Kampfgeist zeigen. Beides klappte hervorragend, denn der Durchgang endete mit 25:21.

Im dritten Satz wollten die Storkowerinnen weiter konzentriert agieren. Neuzugang Sabrina Beck kam im Außenangriff für Katrin Spanier und gab ihren Einstand. Dann wurde es gleich eng, denn im ganzen Satz konnte sich kein Teams klar absetzen. Eine kleine Zitterpartie, die die Storkowerinnen durch Nervenstärke und Kampfkraft gewannen - erneut mit 25:21. Das bisherige Storkower Punktekonto hatte dies auch nötig. Am 18.Februar treffen die Storkower Frauen in der heimischen Softline-Arena auf den 1. VC Wildau und den HSV Cottbus. Zwei weitere Siege würden den dritten Tabellenplatz festigen und Sicherheit geben.