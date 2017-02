artikel-ansicht/dg/0/

"In der Nacht habe ich von einem Strauß Rosen geträumt", schrieb Claudine Fourel 1945. Wie für viele ihrer Leidensgenossen stellte die Rose für die KZ-Gefangene ein Symbol der Hoffnung, der Freundschaft und auch des Überlebenswillens dar. Mit einem zart gemalten Rosenstrauß gratulierte am 19. Dezember 1943 eine norwegische Gefangene einer anderen zum Geburtstag. Hatte eine KZ-Gefangene jemals Zeit und Ruhe, solch ein kleines Kunstwerk zu erschaffen? Und woher hatte sie die Buntstifte?

Solche Gedanken kommen jenen, die sich Zeit für die Ausstellung "Die Rose von Ravensbrück" nehmen, die derzeit im Foyer der Veltener Stadtwerke zu sehen ist. Die von der Gedenkstätte Ravensbrück gemeinsam mit dessen Internationalem Freundeskreis entstandene Schau zeichnet die in Frankreich begonnenen Geschichte dieser ganz besonderen Rose nach, die frühere französische Häftlinge züchten ließen, und informiert über die Bedeutung, die diese Blume für KZ-Häftlinge hatte.

Deutsche Frauen, die im KZ Ravensbrück vegetieren mussten, hatten vielleicht noch eine Melodie im Kopf. In den 1930er-Jahren war Richard Tauber mit "Die Tage der Rose" ein Lied geglückt, das man heute als Hit bezeichnen würde. Der darin enthaltene Vers "O du schöne Welt, wie bist du so weit" dürfte all die Sehnsucht der Ravensbrücker Frauen ausgedrückt haben, aus der Höllen-Maschinerie des Konzentrationslagers wieder in einen glücklichen Alltag zurückkehren zu können.

In einem Exkurs zeigt die Ausstellung auch, dass die Rose nicht nur für die ehemaligen Häftlinge des KZ Ravensbrück etwas Verbindendes hatte. Diese Blume taucht auch in den Schriften der großen Weltreligionen auf und könnte auch hier als Symbol für Gemeinsamkeiten stehen.

Der Wanderausstellung ist zu wünschen, dass sich möglichst viele Veltener in sie vertiefen. Und es ist zu wünschen, dass Ausstellungen dieser Art in Velten künftig mehr Platz eingeräumt wird - und das ist im wörtlichen Sinn zu verstehen. Es ist von den Stadtwerken ehrenvoll, dass sie Raum für diese spezielle Ravensbrück-Erinnerung bieten. Doch die sechs Schautaufeln wirken teilweise ein wenig in die Ecke gedrängt, stehen teilweise etwas versteckt. Daher bleibt zu hoffen, dass das in diesem Jahr zu eröffnende Kommunikationszentrum gleich nebenan dann einen noch würdigeren Rahmen für solche Präsentationen bietet. Wer die Ausstellung verlässt, der kann übrigens gleich vis-à-vis vor dem Bürgerservice ein Rosenbeet im Winterschlaf betrachten. Die 50 Rosen der Auferstehung wurden 2015 gepflanzt. Als das Beet eingeweiht wurde, traten KZ-Überlebenden Tränen in die Augen.

Die Ausstellung ist bis 23. Februar in den Veltenr Stadtwerken, Viktoriastraße 12, zu sehen: montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, außerdem an jedem Dienstag und Donnerstag auch von 13 bis 18 Uhr.