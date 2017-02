artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Rainer Arnold (SPD), hat den früheren Verteidigungs- und jetzigen Innenminister Thomas de Maizière (CDU) für einen Geist des Schweigens in der Bundeswehr mit verantwortlich gemacht. Arnold sprach im Konstanzer "Südkurier" (Dienstag) über die Exzesse in einer Kaserne im baden-württembergischen Pfullendorf und sagte, unter de Maizière habe sich dieser Geist in der Truppe breitgemacht. Dessen Nachfolgerin Ursula von der Leyen (CDU) lobte Arnold dagegen: "Frau von der Leyen bemüht sich aber um eine Besserung, um einen offenen Umgang mit Problemen", sagte er.

Zu den Gründen, warum die Soldaten die Erniedrigungen nicht gemeldet hätten, sagte Arnold: "Mancher Zeitsoldat, der als Berufssoldat übernommen werden will, beißt eher die Zähne zusammen, um die Karriere nicht zu gefährden." Wegen der Exzesse und schwerwiegenden Fehlverhaltens sind sieben Soldaten vom Dienst suspendiert worden; sie sollen fristlos entlassen werden.

Kritik ist von Betroffenen auch immer mal wieder am Umgang in der Truppe mit sexuellen Minderheiten laut geworden. Dem Thema Chancengerechtigkeit etwa von Homo- und Bisexuellen widmet die Ministerin an diesem Dienstag eine Konferenz. Über 200 hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Militär werden zu der Tagung unter dem Titel "Sexuelle Orientierung und Identität in der Bundeswehr" in Berlin erwartet.

Das Seminar war bereits vor Wochen angekündigt worden. Kritiker, zu denen auch Arnold gehörte, hatten der Ministerin dabei eine völlig falsche Prioritätensetzung vorgeworfen. Die Bundeswehr habe demnach weit größere Probleme - etwa Ausrüstungsmängel. Andere, wie der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD), halten die Tagung für durchaus sinnvoll.