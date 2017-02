Erheblich mehr Arbeitslose in Oder-Spree

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548870/

Die steigende Tendenz findet sich auch im Arbeitsagentur-Geschäftsstellenbereich Fürstenwalde wieder. Die Arbeitslosigkeit ist hier von Dezember zu Januar um 360 auf 4334 Menschen angewachsen. Die Arbeitslosenquote beträgt 8,5 Prozent. Die Agentur verweist aber darauf, dass das weitaus weniger Arbeitslose sind als im Januar 2016.

Allerdings verlief die Entwicklung in diesem einen Jahr im Geschäftsstellenbereich Fürstenwalde ungünstiger, als in anderen. Während sich der Bestand der Arbeitslosen zum Beispiel in Seelow um 18 Prozent, in Eisenhüttenstadt um 12,2 und in Frankfurt um 11,3 Prozent verringerte, steht in Fürstenwalde nur ein Minus von 6,8 Prozent zu Buche.

Hauptsächlich betroffen sind Menschen, die 50 Jahre und älter sind. Sie machen rund zwei Drittel aller Arbeitslosen aus.

"Ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosenzahlen ist für einen Januar üblich", erklärte am Dienstag Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). "Einerseits sind zum Jahresende viele befristete Verträge ausgelaufen. Das macht sich in höheren Arbeitslosmeldungen bemerkbar. Zudem wirkt sich der Winter insbesondere bei den Außenberufen aus." Zugleich verwies Freyer darauf, dass regionale Unternehmen in keinem anderen Januar der vergangenen zehn Jahre mehr Stellen gemeldet hätten, als in diesem Jahr. Vieles spreche dafür, dass die Arbeitskräftenachfrage in den kommenden Wochen weiter anziehen werde.

1067 Stellen sind derzeit allein im Landkreis Oder-Spree als vakant gemeldet worden. 282 davon kamen im Januar neu hinzu, unter anderem aus folgenden Bereichen:

¦ Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung (82),

¦ Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit (75),

¦ Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik (51),

¦ Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus (28),

¦ Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (23),

¦ Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht, Verwaltung (16).