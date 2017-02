Ein Haus für die Schneefrau

artikel-ansicht/dg/0/

Gemeinschaftswerk: Das erste Mal in diesem Winter konnten die Hortkinder der Kita Koboldland am Dienstag ein Iglu bauen. Erzieher Paul Bergholtz hielt die Schneefrau in den Händen, für die die Kinder das Bauwerk errichteten. © MOZ/Martin Stralau

Gearbeitet wurde auch an einem Iglu. "Der harte Kern von zehn Kindern baut schon seit zwei Stunden daran", erzählte Erzieherin Sandra Weinert. Die Idee, nach draußen zu gehen, sei spontan gekommen. Der Schnee sei perfekt. "So gut wie heute ließ er sich in diesem Winter noch nicht formen." Gerda (9) und Tamina (8), die eine Schneefrau gebaut hatten, begründeten, warum das Iglu unbedingt errichtet werden musste. "Weil unsere Schneefrau den Bauarbeitern gesagt hat, dass sie in ein Haus ziehen will", sagte Gerda und zeigte auf die umstehenden Jungen. Ins "Haus" wurde die Schneefrau dann von Erzieher Paul Bergholtz gehoben.