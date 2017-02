Firmen haben großen Bedarf an Nachwuchs

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Der Arbeitsmarkt in Oberhavel ist alles andere als statisch. Wie viel Bewegung darin ist, zeigt ein Blick in Statistik der Arbeitsagentur. Eine Zahl vorab: In Oberhavel wurden im Januar 7 795 Arbeitslose registriert, 567 mehr als im Dezember. Doch die Zahl derjenigen, die sich im Januar arbeitslos meldeten ist viel höher, sie liegt bei 1 651 Personen. Gleichzeitig verabschiedeten sich 1 082 Oberhaveler aus der Arbeitslosigkeit und verschwanden damit aus der Statistik der Arbeitsagentur.

Interessant ist noch eine andere Entwicklung. Die Arbeitslosenquote stieg in Oberhavel nicht durch immer mehr Menschen, die in die Langzeitarbeitslosigkeit rutschten und damit zu Hartz-IV-Empfängern wurden, sondern durch Menschen, die vorher einen Job hatten und ihn verloren. Das betrifft in Oberhavel 630 Personen. Im Gegensatz dazu schrumpfte die Zahl der Hartz-Betroffenen beim Jobcenter im Januar um 63. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in Oberhavel wesentlich mehr von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind (4 895) als es "normale" Arbeitslose gibt (2 900).

Die Agentur für Arbeit in Neuruppin legte am Dienstag auch die ersten Daten zum Ausbildungsmarktjahr 2016/2017 vor. Demnach haben sich im Agenturbezirk seit dem 1. Oktober 2016 genau 1 649 Jugendliche ausbildungssuchend gemeldet. Das sind etwas mehr als vor einem Jahr. Dem gegenüber stehen bereits 1 920 Ausbildungsstellen. Auch die Unternehmen haben im Vergleich zum Vorjahresmonat mehr Nachwuchskräftebedarf. Rein rechnerisch wäre somit für jeden Jugendlichen eine Lehrstelle dabei.

"Jugendliche sollten die verbleibenden Monate bis zum Schuljahresende nutzen und prüfen, welcher Beruf zu ihnen passt. Die Berufsberatung der Arbeitsagentur unterstützt sie dabei. Auch die kommenden Messen, wie die Bildungsmesse Youlab, bieten eine gute Möglichkeit", appellierte Stefan Dirkes von der Agentur für Arbeit an die Jugendlichen. Die Youlab findet am 15. Februar in Oranienburg statt.

Stichwort Flüchtlinge: Aktuell sind im Agenturbezirk 46 ausländische Jugendliche gemeldet, die eine Lehrstelle suchen. Das sind knapp 50 Prozent mehr als im Januar 2016. Hier stehe an erster Stelle, die fehlende Sprach- und Schulkenntnisse aufzuholen, so die Arbeitsagentur.