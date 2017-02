Herthamoor vom Wildwuchs befreit

artikel-ansicht/dg/0/

Bergfelde (OGA) Kalt und sonnig war's, und der Vormittag offenbar wie geschaffen für einen Arbeitseinsatz im Bergfelder Herthamoor. Etwa 40 Mitglieder und Freunde der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Oberhavel haben am Sonnabend im Herthamoor mit der Säge, aber auch per Hand dafür gesorgt, das im Moor nicht zu viel Wildwuchs herrscht und der Wasserstand erhalten bleibt. Sie schleppten Äste und zerrten ganze Baumstämme hinter sich her. Anschließend schmeckte die Suppe aus dem Kessel. Auf dem Eis ließ es sich auch ohne Ponton gut arbeiten, und die Kinder hatten zudem nebenbei noch beim Schlittschuhlaufen ihren Spaß. Seitens der Stadt hatte Kai-Uwe John vom Bauamt ein Auge auf die Arbeiten, die mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt sind. Abgeschlossen sind die Arbeiten noch nicht, der nächste Termin ist schon in Planung.