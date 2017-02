artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Einen Tag nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen 25-jährigen Mann in Berlin-Hohenschönhausen sind noch viele Fragen ungeklärt. "Die Ermittlungen laufen", sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Bei einem Einsatz am Dienstagabend habe ein verwirrt wirkender Mann gedroht, anderen Menschen Gewalt anzutun und sich umzubringen, hieß es. Er habe ein Messer in der Hand gehabt.