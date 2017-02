Mehrzweckhalle Fürstenberg verdreckt

artikel-ansicht/dg/0/

Der FCK möchte auch in diesem Jahr während der Faschingssaison seine Prunksitzung in der Mehrzweckhalle veranstalten - am 25. Februar. Doch es gehe nicht an, dass die Halle in einem derart unwürdigen Zustand sei und womöglich Publikum abschreckt, hieß es.

Das Thema wurde vom Stadtverordneten Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg und Ortsteile) aufgegriffen. Öffentlich fragte er, was die Stadtverwaltung zu unternehmen gedenkt, angesichts der Zustände am Berliner Berg. Man gehe von einer kurzfristigen Generalreinigung der Mehrzweckhalle aus, erklärte er in einer Pressemitteilung.

"Dies dürfte wohl überfällig sein. Beispielsweise sind die Duschbereiche an der Zumutbarkeisgrenze. Soweit hätte es erst gar nicht kommen dürfen", betont Aymanns mit Blick auf die Stadtverwaltung.

Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) räumte auf Nachfrage dieser Zeitung ein, es habe zum Teil Mängel in der Halle gegeben, was die Ordnung und Sauberkeit betrifft. Man habe sich des Themas zeitnah angenommen. So sei der Hauptausschuss am 12. Januar informiert worden, was die Stadtverwaltung bei diesem Problem zu tun gedenkt. Für den 20. Januar wurde ein Ortstermin anberaumt, der laut Philipp auch stattfand. "Und er bestätigte die nicht unerheblichen Vorwürfe", erklärte er. Man musste also davon ausgehen, dass der Dienstleister, der mit der Reinigung der Halle beauftragt ist, "seine Aufgaben nur mangelhaft erledigt", erklärte der Bürgermeister.

Das Unternehmen sei aufgefordert worden, nachzubessern mit Unterstützung der Hausmeister auf dem Gelände. Außerdem fordere man von der Firma eine Stellungnahme. "Und die Stadtverordneten werden über die Situation und die Schlussfolgerungen daraus informiert", kündigte Philipp an. Überdies berühre das Problem grundsätzliche Fragen, die beantwortet werden sollten: So bemühe sich die Kommune, bei Ausschreibungen möglichst das günstigste Angebot zu nutzen, "aber wieder einmal muss man feststellen, billig ist nicht immer gut", so Philipp. Vielleicht müsse an dem Punkt nachgesteuert werden. Denn die Kommune nehme solche Dienstleistungen auch fürs Rathaus, Schulen und Kitas in Anspruch.