artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) In Oberhavels Kommunalverwaltungen hat das digitale Zeitalter längst Einzug erhalten. Doch je mehr Daten über dem elektronischen Weg hin- und hergehen, umso größer werden die Sicherheitsanforderungen. Die Kreisverwaltung hat vergangenes Jahr eine halbe Millionen Euro in neue Software und 300 000 Euro in neue Hardware gesteckt. 2017 sollen gut 1,5 Millionen Euro im Bereich Informationstechnologie investiert werden. In Oberhavels Verwaltung sind in der IT-Abteilung 21 Mitarbeiter beschäftigt, plus einem IT-Sicherheitsbeauftragten. Alle haben auch damit zu tun, Cyberangriffe zu erkennen und abzuwehren. "Die Zahl der Angriffe ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen", teilt Kreissprecher Ronny Wappler am Dienstag mit - "ohne messbare Schäden" angerichtet zu haben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548887/

In Hohen Neuendorf habe es bisher keinen direkten Hackerangriff gegeben, sagt Stadtsprecherin Ariane Fäscher. "Es gab zwar schon mal einen Angriff auf unser Bildarchiv. Aber da hatten wir den Vorteil, dass unser System jeden Tag ein Back-up macht. So gehen höchstens die Daten von ein paar Stunden Arbeit verloren - diese Daten können natürlich gleichwohl relevant sein."

Die Zahl der Verschlüsselungszertifikate wachse mit den Anwendungen. Das Niveau an Wartung sei in Hohen Neuendorf hoch und verschiedene Sicherheitsbarrieren eingebaut, weil eben auch sensible, personenbezogene Daten gespeichert werden müssten und dabei der Datenschutz auch jederzeit beachtet werden müsse. Die Mitarbeiter seien gehalten, ihre Passwörter häufiger zu aktualisieren, und nicht nur am heutigen "Ändere-dein-Passwort-Tag".

Da der Bedarf an digitaler Ver- und Bearbeitung im Rathaus wachse, komme mit jeder neuen Anwendung auch neue Sicherungen hinzu, so Ariane Fäscher. Die Hohen Neuendorfer Verwaltung ist auf dem Weg, ein komplett digitales Datenmanagementsystem einzuführen. Das "papierlose Büro" sei in Hohen Neuendorf schon deshalb ein Ziel, weil im neuen Rathausanbau künftig gar nicht so viel Platz ist, alle Unterlagen auf Papier in Schränken zu stapeln. Zudem sei der Zugriff der jeweils zuständigen Mitarbeiter auf einen Vorgang dann umso schneller gewährleistet.

Eine neue Sicherheitsrichtlinie im Rathaus sei deshalb auch in Vorbereitung. In der Hohen Neuendorfer Stadtverwaltung sind fünf Mitarbeiter in der IT-Abteilung beschäftigt.

Oberkrämers Hauptamtsleiter Ronny Rücker bestätigt, dass auch das Rathaus in Eichstädt schon von Cyber-Kriminalität betroffen war: "Vor etwa einem Jahr hatten wir einen Fall von versuchter Erpressung mittels eines Verschlüsselungstrojaners, der wohl über eine Mail mit verseuchtem Anhang in unser System eingedrungen war. Allerdings gelang es unserem IT-Fachmann, den Trojaner unschädlich zu machen, bevor Datenverluste entstanden." Seitdem habe man in der Oberkrämer Verwaltung noch einmal bei der Virenschutz-Software aufgerüstet, unter anderem, um Schadcodes aufzuspüren, die über Word-Dokumente ins System einzudringen versuchen.

"Digitale Erpressungen mit Lösegeld-Forderungen beispielsweise hat es bei uns noch nicht gegeben", erklärte Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos). Allerdings liefen täglich sogenannte SPAMMails mit fragwürdigen Anhängen ein. Alles in allem stehe auch die Wasserstadt vor der Herausforderung, Bürger von außen möglichst umfassend ins System hineinzulassen, damit jeder Mitarbeiter erreicht werden kann, und trotzdem eine bestmögliche Sicherheit zu garantieren.

Auf der sicheren Seite befindet sich die Stadtverwaltung laut Bürgermeister Philipp, weil man in speziellen Zeitabständen sämtliche Daten außerhalb des Netzes extra sichert.