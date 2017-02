Reiseservice in saniertem Altstadthaus

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Mit Sekt und Häppchen haben Romana Goschin und ihre Mitarbeiterin Karina Mohrin am Montag die Kunden beim Reiseservice Braun & Co. in der Dammhaststraße 33 begrüßt. Anlass war die Eröffnung der neuen Geschäftsräume. Im Herbst 2015 hatte Romana Goschin das Wohn- und Geschäftshaus neben ihrem bisherigen Standort erworben. Anfang Juni 2016 wurde mit dem Umbau und der Komplettsanierung des ziemlich heruntergekommenen Anwesens begonnen. Da das Haus mitten im Sanierungsgebiet der Altstadt liegt, musste bei der Gestaltung der Fassade Rücksicht auf die Vorgaben der Stadt genommen werden. Das betrifft vor allem das Schaufenster. Statt Kunststofffenster sind nur welche aus Holz erlaubt. Der Fassadenanstrich musste wegen der winterlichen Witterung aber noch warten und soll nun im Frühjahr erledigt werden. Ein Denkmal aber sei das Haus nicht.

Im Erdgeschoss existierte früher eine Art Trödelmarkt, wobei auch Gardinen angeboten wurden. Bis auf die Grundmauern musste praktisch alles erneuert werden. Zum Teil in Eigenleistung wurde die Arbeit erledigt. Aber auch Firmen aus Zehdenick kamen zum Einsatz wie die Baufirma Schulz aus Bergsdorf, die Firma Jens Schulz aus Wesendorf für Heizung und Sanitär sowie die Firma Volkmann für die Elektroinstallation. Für die Planung des Bauvorhabens verantwortlich war der Zehdenicker Architekt Klaus-Dieter Albertz.

Priorität bei der Sanierung des Hauses hatte das Dachgeschoss, denn dort sollte die Familie von Geschäftsinhaberin Romana Goschin pünktlich zum Jahreswechsel einziehen, was auch tatsächlich klappte. Am vergangenen Wochenende zog dann auch das Reisebüro in die modernen Räume, wo die Kunden den gewohnten Rund-um-Service vorfinden. Denn den schätzen die Kunden trotz der Konkurrenz durch das Internet nach wie vor. Bei den Zehdenickern gefragt seien Fernreisen in die Dominikanische Republik und nach Kuba. Aber auch Bulgarien, Spanien und noch immer die Türkei sind gefragt und das trotz der eher angespannten Sicherheitslage. Die Kunden vertrauten in der Türkei aber auf die Betreuung durch erfahrene Veranstalter.