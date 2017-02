Bogenschützen aus Hohen Neuendorf weit vorn

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548900/

Titel gesichert: Fabienne Lauktien wurde Landesmeisterin in der weiblichen Jugendklasse.

Titel gesichert: Fabienne Lauktien wurde Landesmeisterin in der weiblichen Jugendklasse. © MZV

Zum dritten Mal nacheinander richtete der BSC das Turnier aus und konnte dabei den Landesstützpunkt Blankenfelde im Medaillenspiegel wieder einmal auf Platz zwei verweisen. Die Bogensportler des 1.BSV Hennigsdorf zeigten sich ebenfalls in guter Form, gewannen insgesamt dreimal Gold und je zweimal Silber und Bronze.

Trotz des Winterferienbeginns konnten sich die Veranstalter über eine erhöhte Teilnehmeranzahl freuen. Zehn Sportler mehr als im vergangenen Jahr - und damit 130 Athleten aus 14 Vereinen - fanden den Weg in die Sporthalle der Regine-Hildebrandt-Schule in Birkenwerder. In dieser gelang es dann neun Brandenburger Schützen, höhere Ringzahlen zu schießen, als der Deutsche Schützenbund (DSB) im letzten Jahr für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft forderte. Der nächste nationale Hallen-Titelkampf findet im März im bayrischen Hof statt.

Aus Hohen Neuendorfer Sicht dürfen Daniel Wujecki (Compound Junioren, 567 Ringe), Fabienne Lauktien (Recurve Jugend/w, 530) und Titelverteidigerin Alina Würger (Recurve Juniorinnen, 518) auf eine Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften hoffen. Alle drei konnten sich mit ihrer erreichten Punktzahl auch den Landesmeistertitel in ihren Klassen sichern.

Wujecki verwies dabei seinen Teamkameraden Daniel Menrad (559), der wohl knapp an der Qualifikationshürde gescheitert sein dürfte, auf den zweiten Platz. Auch der Hennigsdorfer Landesmeister Dirk Mazurkiewitz (Recurve, Alterklasse, 538) und sein Team Altersklasse mit Hans-Joachim Riss und Lutz Wehnert (1557) werden die Qualifikation wohl nicht geschafft haben.

Bei den Schüler B-Schützen (bis zwölf Jahre), die mit der Landesmeisterschaft bereits den Saisonhöhepunkt beim Schützenbund erreicht haben (Deutsche Meisterschaften gibt es erst ab Schüler A), verteidigte der Hohen Neuendorfer Frederik Engelhardt mit 539 Ringen seinen Titel vor Raphael Zipfel (Müllrose, 518). Diesem musste er in der Woche zuvor bei den Landesmeisterschaften des Bogensportverbandes noch knapp den Vortritt lassen. Zudem gewann Engelhardt in der Teamwertung noch Silber mit Phillip Brunner und Jamie Scheffler (1458). Silber holten sich ebenfalls die Hennigsdorferinnen Annabell Waschmann, Jeannine Uhn und Colleen Troise in der Teamwertung Jugend (1131).

Der Landesbogenreferent Peter Sauer, der in Hennigsdorf und Hohen Neuendorf auch als Trainer tätig ist, lobte nach der Veranstaltung Ausrichter Hohen Neuendorf und war höchst erfreut über die möglichen Qualifikationen zur Deutschen Meisterschaft: "Aufgrund der hervorragenden Licht- und Platzverhältnisse sind die Brandenburger Bogenschützen immer gern zu Gast in Birkenwerder. Sie würdigen das stets mit guten Resultaten."

LM-Titel für den BSC Hohen Neuendorf:

Frederik Engelhardt (Schüler B, Rec.)539

Fabienne Lauktien (Jugend/w, Rec.)530

Alina Würger (Juniorinnen, Recurve)518

Daniel Wujecki (Junioren, Compound)567

Claudia Wujecki (Damen, Compound)551

Arne Perlewitz (Herren, Blankbogen)453

Roland Justies (Altersklasse, Blankb.)468

Michael Baranowski (Sen., Blankb.)413

Team Altersklasse, Blankbogen1317

LM-Titel für den 1. BSV Hennigsdorf:

Dirk Mazurkewitz (Altersklasse, Rec.)538

Max Kinski (Jugend, Compound)409

Team Altersklasse, Recurve1557