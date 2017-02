Oranienburg: Von scharfen Kanten zu zarten Rundungen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548908/

Bunte Schleifsteinchen: Petra Domnick und Dirk Gather, beide sind Geschäftsführer von "surfaced", sowie Vertriebsleiter Mike Bogade (r.) zeigen hier die Materialien, die in dem Unternehmen für glatte und polierte Oberflächen sorgen.

Bunte Schleifsteinchen: Petra Domnick und Dirk Gather, beide sind Geschäftsführer von "surfaced", sowie Vertriebsleiter Mike Bogade (r.) zeigen hier die Materialien, die in dem Unternehmen für glatte und polierte Oberflächen sorgen. © MZV

"Kunden und Geschäftspartner haben uns zu diesem Schritt bereits beglückwünscht", sagt Geschäftsführerin Petra Domnick, die das innovative Unternehmen mit derzeit 50 Mitarbeitern gemeinsam mit ihrem Mann Dirk Gather führt. "Das größte Gleitschleifzentrum, das alle kennen, ist das Meer", sagt die Diplom-Wirtschaftsingenieurin. Wasser, Salz und Sand sorgen durch ständige Bewegung dafür, dass Steine spitze Kanten verlieren, rund und glatt gespült werden.

Das ist im Wesentlichen auch das, was bei der Oranienburger "surfaced" GmbH, Am Gleis 3, passiert. "Surface" ist das englische Wort für Oberfläche. Das d, im neuen Firmennamen in Rot abgesetzt, steht für den Standort Deutschland. Inzwischen werden bei "surfaced" nicht nur die Oberflächen von Metallteilen aller Art veredelt, sondern auch Kunststoffe.

Durch das technische Know-how, das sich das Unternehmen in fast 25 Jahren - silbernes Jubiläum kann 2018 gefeiert werden - erarbeitet hat, ist es längst zu einem gefragten Kompetenz- und Dienstleistungszentrum in allen Fragen rund um die Oberflächenbehandlung geworden.

"Wir beraten dazu, testen, können neben Großserien auch kleine Mengen und sogar Einzelstücke mit von uns entwickelten intelligenten Verfahren nach den Wünschen unserer Kunden behandeln", weiß Vertriebsleiter Mike Bogade. Geht nicht, gibt's nicht, lautet die Devise bei "surfaced".

"Dabei arbeiten wir eng mit der Industrie und Forschungpartnern, etwa dem Fraunhofer-Institut, zusammen, um wissenschaftlich stets auf der Höhe der Zeit zu sein. Das ist immer eine Win-Win-Situation, weil wir dazulernen und unsere Geschäftspartner und die Forschung von unseren praktischen Erfahrungen in der Oberflächentechnik profitieren", sagt Petra Domnick.

Rund die Hälfe des Jahresumsatzes von "surfaced" steuert die Felgenveredelung bei. Besitzer teurer Oberklasse-Autos legen besonderen Wert darauf, dass die Felgen ihres Fahrzeugs exklusiv auf Hochglanz poliert sind. Bis zu 6 000 Felgen aller namhaften internationalen Hersteller erhalten Monat für Monat den gewünschten Glanz in Oranienburg. Nicht selten haben diese Prachtexemplare, nachdem sie die Produktionsstätte im Gewerbepark-Nord verlassen haben, dann den Wert eines normalen Klein- oder sogar Mittelklassewagens.

Das ist aber längst nicht alles, was bei "surfaced" den letzten Schliff bekommt. Messer und Schneidwerke für die Lebensmittelindustrie werden dort genauso geschliffen und geglättet wie wichtige Instrumente der modernen Medizintechnik, etwa unterschiedliche Arten von Gelenkimplantaten.

Besonders stolz ist Petra Domnick auf den Auftrag eines Berliner Brillen-Herstellers. Mehr als 200 000 Brillengestelle lässt das Start-Up jährlich in Oranienburg zur "Kantenverrundung" bearbeiten, sodass aus "scharfen Kanten zart-feminine Rundungen werden", wie es der Brillen-Hersteller, der den internationalen Markt bedient, selbst formuliert.

Wie aber funktioniert das Glätten so verschiedener Materialien von ebenso unterschiedlicher Größe und Stabilität? Das Rätsel lüftet Mike Bogade und präsentiert einen Teller mit vielen bunten, kleinen, größeren, runden und eckigen Kunstoff- und Keramiksteinchen. "160 verschiedene solcher Elemente gehören zu unseren Arbeitsmaterialien. 250 Tonnen davon haben wir ständig auf Lager", sagt der Vertriebsleiter. Sogar Mais kommt zum Glätten zum Einsatz.

Die Schleifkörper werden in große Bottiche gefüllt. In sie eingebettet liegen die zu glättenden Werkstoffe. Felgen und noch größere Elemente werden in den Bottichen allerdings festgezurrt, während die Schleifkörper um sie herum rotieren. Wasser und bestimmte Zusätze kommen hinzu. Durch Vibration erfolgt ein ständiges Durchrütteln von Werkstoffen und Schleifkörpern. Oft kann ein solcher Vorgang zehn Stunden dauern, bevor der gewünschte Glättegrad erreicht ist, den der Kunde wünscht. "Die genauen Parameter, welches Material für welche Werkstoffe wie lange eingesetzt werden muss, sind bei uns natürlich langjähriges Erfahrungswissen", sagt Bogade.

Die Schleifkörper verbrauchen sich bei solchen Prozessen durch die Reibung mit der Zeit selbst. Das eingesetzte Wasser wird am Ende des Produktionsprozesses gereinigt. Um Energie besser zu nutzen, speist "surfaced" die anfallende Wärme der Kompressoren seit einiger Zeit in ein betriebliches Nahwärmenetz ein und heizt damit die Büro-, Aufenthalts- und Sanitärräume. Auch warmes Wasser wird auf diese Weise noch erzeugt.

"Als Unternehmen, das Flexibilität, Schnelligkeit und Vielseitigkeit auf seine Fahnen schreibt und im Drei-Schicht-Betrieb arbeitet, wachsen wir derzeit weiter. Wir suchen deshalb noch engagierte Mitarbeiter. Da es keinen Ausbildungsberuf in dieser Branche gibt, freuen wir uns auf motivierte Quereinsteiger", sagt Petra Domnick.