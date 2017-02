Germendorfer Winterspaß für einen schmalen Taler

artikel-ansicht/dg/0/

Germendorf (OGA) Vor ein paar Jahren habe ich mir im Hennigsdorfer Sportladen ein paar Schlittschuhe gekauft. Es war ein knackig kalter Winter, die Seen alle zugefroren. Ich drehte ein paar Runden auf dem Boddensee in Birkenwerder, der Wirt des benachbarten Lokals stand mit Glühwein und Bratwurstgrill am Ufer. Er hatte auch eine große Laufrunde auf dem See vom Schnee befreit und für die Eishockeyfreunde ein durchaus brauchbares Spielfeld angelegt.

Seitdem stehen die Schuhe im Schrank, weil der Winter oft nicht so will, wie er soll. Und die Möglichkeit, Schlittschuhe auch ohne gefrorenes Wasser unter den Kufen ausführen zu können, war mir bis vor zehn Tagen nicht in den Sinn gekommen. Doch dann griff Germendorfs Tierparkchef Horst Eichholz mal wieder in die Schatulle, kaufte eine Eisbahn, die nicht aus Eis ist, sondern aus einem wettergleichgültigen Imitat aus Kunststoff, und einen Sack voller Schlittschuhe, auf dass die Kinder im Park in den Winterferien dieser Tage auf ihre Kosten kommen.

Und kommen sie auch? Meine Tochter stand noch nie auf Kufen. Ihre Premiere feiert sie in Germendorf. Wir fahren am letzten Schultag gleich nach der Zeugnisausgabe raus. Es ist noch leer, und das schon mal praktisch. Das Kind braucht Leihschuhe, die wir für zwei Euro Gebühr und 20 Euro Pfand am Freitag noch am Tierparkeingang erhalten. Inzwischen gibt es eine Leihstation direkt an der Bahn.

Die Bahn selbst ist 200 Quadratmeter groß, mit einer Zeltplane überdacht und ansonsten eine interessante Erfindung. Man kann sie mit Schuhen betreten, ohne zu rutschen. Das ist ein Vorteil, wenn man dem Kind bei den ersten Versuchen ein wenig unter die Arme greifen möchte. Den Job kann man aber auch einem der Plastik-Pinguine auf Skiern überlassen, die Horst Eichholz eigentlich als kleinen Spaß am Rande angeschafft hat. Tatsächlich erfüllen die Pinguine für kleine Fahranfänger den gleichen Zweck wie Rollatoren für gehschwache Senioren. Sie geben Halt und Sicherheit, aber keine klugen Ratschläge.

Der sich für fortgeschritten haltenden Begleitperson eröffnet das die Möglichkeit, dieses unauftaubare Eisparkett ganz allein auf Herz und Nieren zu testen.

Der erste Eindruck ist zunächst ernüchternd: Es fährt sich merkwürdig stumpf, allerdings nur auf den ersten Metern. Offenbar brauchen die Kufen ein bisschen Temperatur, um auf dem Spezialkunststoff ins Rutschen zu kommen.

Nach ein, zwei Runden laufen die Schlittschuhe schon deutlich besser. Es lassen sich auch Pirouetten drehen. Um wirklich auf Touren zu kommen, ist Eis aber nicht so einfach zu toppen und die Bahn auch etwas zu klein. Horst Eichholz, der in diesen Tagen die Läufer oft beobachtet, sagt, er habe auch nicht den Anspruch habe, erwachsenen Leistungssportlern gerecht zu werden. "Ich wollte was Schönes für die Kinder machen. Vor allem sie sollen hier ihren Spaß haben." Dem Anspruch dürfte der erfindungsreiche Tierparkchef gerecht geworden sein.

Der Nachwuchs ist jedenfalls begeistert und beklagt sich nach der Premiere lediglich darüber, dass man ab und zu eben auch auf Kunststoff das Gleichgewicht verliert. Dafür kann man nicht ins Eis einbrechen. Ein Grund für die Investition war bei Eichholz nämlich die Sorge, dass an Tagen wie diesen jemand auf das dünne Eis der Waldseen gehen könnte.

Was die Größe der Bahn betrifft, wäre Horst Eichholz nicht Horst Eichholz, wenn er nicht noch eine Schippe drauflegen könnte. Er hat noch mehr Platten bestellt. In den kommenden zwei Wochen soll die Bahn auf 340 Quadratmeter wachsen. Fürs kommende Jahr kündigt der Tierparkchef gleich noch ein Hockeyfeld an. Die Ideen gehen dem 84-Jährigen offenbar noch nicht aus.

Optisch wirkt der Kunststoff fast wie Eis, nur ein wenig wie gefliest. Dass die Bahn aus vielen einzelnen Platten besteht, ist nicht zu übersehen. Manchmal stehen die sie auch etwas voneinander ab. Auf den ersten Blick wirkt das gefährlich. Beim Fahren spürt man die vermeintlichen Kanten dagegen überhaupt nicht, weil sie sich mit den Kufen senken.

Ein Vorteil des Kunststoffes gegenüber echtem Eis ist: Schlittschuhläufer hinterlassen hier keine Löcher und auch keine Rinnen, die sich auf herkömmlichen Eisbahnen gern als Stolperfallen erweisen. Und: Die Temperatur spielt keine Rolle, es gibt keine Wartezeiten für die Aufbereitung der Eisbahn. Laut Eichholz hält der wartungsfreie Kunststoff zehn Jahre.

Fazit unterm Strich: Leistungssportler sind auf größeren Eisbahnen besser aufgehoben. Wer einfach nur in der Nachbarschaft ein paar lockere Runden drehen oder den Kindern ein bisschen Spaß an der frischen Luft verschaffen will, ist auf der Schlittschuhbahn im Germendorfer Tierpark gut aufgehoben, zumal nur der übliche Eintritt zu zahlen ist. Für Zuschauer gibt es ausreichend Sitzgelegenheiten.

Der Freizeitpark Germendorf ist täglich von 9 bis 1 Uhr geöffnet. Tageskarte: Kinder bis zwei frei, 2 bis 6 Jahre: 1,50 Euro, 7 bis 16 Jahre: 2 Euro. Erwachsene: 4,50 Euro. Schlittschuhe gibt es für zwei Euro und Pfand.