Potsdam (dpa) Die Zahl der Verkehrstoten in Brandenburg ist auf den niedrigsten Wert seit der Wende gesunken. 121 Menschen starben im vergangenen Jahr auf den Straßen im Land. Das waren 32,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Mittwoch in Potsdam mitteilte. 2015 hatte es mit 179 Toten eine Höchstmarke der vergangenen Jahre gegeben. Daraufhin hatte Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke eine Ausweitung der Geschwindigkeitskontrollen angekündigt. Allerdings ereigneten sich 2016 mit 82 400 Verkehrsunfällen 1500 mehr als im Vorjahr. Dabei wurden 11 403 Menschen (2015: 11 004) verletzt.