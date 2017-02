Unterstützer für Befreiung Rathenows

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt Rathenow sollen in diesem Jahr wieder die Rathenower Schwedentage am 24. und 25. Juni sein. Die Schirmherrschaft hat die Rathenower Schützengilde übernommen, Schirmherr ist der Rathenower Bürgermeister Ronald Seeger.

In historischen Kostümen wird die 1675 erfolgte Befreiung Rathenows von den Schweden dargestellt. Es werden Leute gesucht, die am 24./25. Juni in die Kostüme schlüpfen wollen. Auch Spenden werden von den Veranstaltern benötigt. © ohlwein

Eröffnet wird das vielseitige Programm am Samstag, 24. Juni, um 10.00 Uhr auf dem Kirchplatz durch einen Kanonenschuss, abgegeben vom Bürgermeister Seeger. Ein historischer Markt auf dem Kirchplatz lässt Handwerk und Gewerbe des Mittelalters auferstehen. Auch Gewerbetreibende aus Rathenow und Umgebung werden aufgerufen, sich unter Beachtung der historischen Gegebenheiten am Markttreiben zu beteiligen.

Jeweils am nachmittäglichen Samstag und Sonntag wird die Besetzung der Stadt Rathenow durch die Schweden nachvollzogen. Anschließend erfolgt die Darstellung der Befreiung Rathenows. Diese Darstellungen werden in historischen Kostümen gezeigt. Dazu werden viele Darsteller gesucht, die bei den Handlungen mitwirken. Die Veranstalter rufen Schüler, Bürger, Mitglieder aus Vereinen der Stadt Rathenow und Umgebung auf, sich zu beteiligen. Die Kleidung wird gestellt.

Da die Veranstalter für die Durchführung dieses kulturellen Höhepunkts keine finanzielle Unterstützung durch die Stadt und das Land erhalten, werden Betriebe, Institutionen und Bürger aufgerufen, durch finanzielle Spenden den Schwedentagen zum Erfolg zu verhelfen. Wer möchte, erhält auch eine Spendenquittung.

Spenden können überweisen werden an: Rathenower Schützengilde IBAN: DE0016091994031009702.

Ansprechpartner im Verein sind Heinz-Günter Menzel per E-Mail an hgmberlin@web.de oder rsg-rathenow@gmx.de oder telefonisch zu den Trainingszeiten unter 03385/508426 und per Fax 032121607834 sowie Michael Renz per E-Mail an mongeneralad@t-online.de oder unter 015122016678.