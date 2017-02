artikel-ansicht/dg/0/

Kleinmachnow (dpa) In Brandenburg fühlen sich nach Einschätzung der Datenschutzbeauftragten Dagmar Hartge zunehmend Menschen durch private Kameraüberwachung gestört. Entsprechende Beschwerden hätten in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen, erklärte Hartge in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark). "Wir haben den Eindruck, dass Kameras nicht nur häufiger eingesetzt werden, sondern die Bürger diese auch stärker als potenzielle Beeinträchtigung ihrer Persönlichkeitsrechte wahrnehmen", sagte sie in einer schriftlichen Antwort auf eine dpa-Anfrage. Zahlen lägen allerdings nicht vor, da die Anfragen nicht statistisch erfasst würden.