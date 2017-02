Ideale Voraussetzungen für "Birding"

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Da fliegen sie unter lautem Schnattern dahin, die Graugänse. Die Wildvögel überwintern im Westhavelland, suchen tagsüber auf den Feldern Nahrung und verbringen die Nächte beispielsweise am Gülper See. Wer mit dem Auto zwischen den Dörfern und Städten unterwegs ist, der hat sie in den vergangenen Wochen bestimmt irgendwo gesehen.

Graugänse im winterlichen Westhavelland in der nähe von Gülpe. Die Zugvögel bleiben immer häufiger in der Region und ziehen nicht weiter in die eigentlichen Winterquartiere in Nordafrika. © Rietschel

Eigentlich sind Graugänse Zugvögel, die den Winter weit südlich ihrer in Nord- und Osteuropa liegenden Brutgebiete verbringen. Sie waren dafür bekannt, bis ins nördliche Afrika zu ziehen. Doch immer häufiger und scheinbar in größerer Zahl bleiben die Vögel in Deutschland und den Niederlanden "hängen" oder bleiben ständig in ihren Brutgebieten, wenn diese nicht zu weit nördlich liegen. Was die Ursachen sind, ist noch nicht endgültig geklärt.

Ein Grund kann der Klimawandel sein, der oftmals milde Winter in unseren Breiten zur Folge hat. Außerdem ist wohl der Jagddruck hier geringer als in Südeuropa. Zudem finden die Graugänse genügend Nahrung auf den abgeernteten oder neu eingesäten Feldern - nicht immer zur Freude der Bauern.

Die Vogelwelt im Naturpark Westhavelland ist so artenreich und mit vielen vom Aussterben bedrohten Arten gespickt, dass die gefiederten Tiere durchaus auch Touristen in die Region locken. Selbst ein auf Vogelbeobachtungstouren spezialisierter Reiseanbieter hat das Havelland im Frühjahr und im Herbst im Programm. Die Touren werden offenbar gut angenommen, die Frühjahrstour 2017 mit Gülper See, Trappenbeobachtung und vielem mehr ist bereits ausgebucht.

Doch auch auf eigene Faust kommen Menschen in den Naturpark, um sich an der Vogelwelt zu erfreuen. Seit auch im Winter Trappenbeobachtungstouren angeboten werden, gibt es die Möglichkeit, einen der schwersten flugfähigen Vögel während der kalten Jahreszeit live zu sehen. Die Frühjahrsbeobachtungen mit der Trappenbalz sind ebenso gern angenommene Angebote des Naturpark-Teams. Manche der im April und Mai stattfindenden Exkursionen sind bereits gut gebucht, wie es seitens der Naturparkverwaltung heißt.

Die Gänse und viele andere Wintergäste können unter fachkundlicher Begleitung der Naturwacht auf der Frühlingswanderung am Gülper See besucht werden. Diese findet am 18. April statt. Die begleiteten Führungen sind auch etwas für Anfänger des schönen Hobbys "Birding". Das englische Wort hat sich als Bezeichnung für gezielte Vogelbeobachtungen von Hobby-Ornithologen in der Freizeit etabliert.

Um mit dem Hobby zu beginnen, braucht es zunächst nicht viel. Ein Fernglas und ein Vogelbestimmungsbuch sollten zur Hand sein, und dann kann es auch schon los gehen. Gut geeignet und eigentlich immer von Vögeln bevölkert ist der Gülper See. Hier kann man mit etwas Glück auch Fisch- und Seeadler beobachten.

Im Gegensatz zu vielen anderen reizvollen Regionen des Naturparks ist der Gülper See über Prietzen sogar mit einem alle zwei Stunden fahrenden Bus ab Rathenow (Bahnhof) zu erreichen. Die Linie 684 macht auf dem Weg nach Rhinow, Großderschau und Neustadt/Dosse einen Schlenker über die Dörfer Spaatz, Wolsier und Prietzen - auch an Wochenenden. Auf dem Weg von der Prietzener Bockwindmühle zum Beobachtungsturm über den Deich stehen dann Schautafeln, die über die möglicherweise am See anzutreffenden Vögel informieren.

Mehr Informationen zu geführten Exkursionen gibt es im Internet auf www.westhavelland-naturpark.de.