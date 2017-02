Kein Bammel vor den Mädels

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Nach dem "Dschungelcamp" ist vor dem "Bachelor". Die erprobte RTL-Regel gilt auch im Jahre 2017 und so werden heute Abend erneut 22 junge Frauen vom umtriebigen Privatsender einem smarten Kerl zugeführt - um die große Liebe zu finden. Dass das im besten Falle nur einer von ihnen gelingen kann, hat keine davon abgehalten, sich bei dem erfolgreichen Format zu bewerben. So wie auch der Bachelor selbst ein Casting durchlaufen musste, um die Rolle des RTL-Traumprinzen einzunehmen.

"Der begehrte Junggeselle" (RTL) heißt Sebastian Pannek und ist im wahren Leben Inhaber einer Werbeagentur in Köln. Und Model. Der 30-Jährige mit den "hypnotisierend grünblauen Augen" (RTL) hat "stets ein sexy Lächeln auf den Lippen" (RTL) und wird damit die Kandidatinnen sicherlich bezirzen.

Zu denen gehören auch zwei Brandenburgerinnen: die 30-jährige Sabrina Neumann aus Panketal und die 28-jährige Janika Jäcke, die in Eberswalde aufgewachsen ist. Wie immer ist auch diese Staffel längst abgedreht worden, wenn die acht Doppelfolgen in den nächsten Wochen jeweils Mittwoch ausgestrahlt werden. Alle Beteiligten wissen um den Ausgang und mussten RTL strengstes Stillschweigen zusichern.

Der Bachelor hat allerdings schon einiges von sich preisgegeben. So habe er keine Probleme damit, Hahn im Korb zu sein und möchte gerne selbstbewusst und beruhigend für die "Mädels" (Sebastian) auftreten. Seine Hobbies sind Reisen, Lesen, Fußball und Beachsoccer. Was er auf keinen Fall suche sei ein "Couch-Potato", also jemand, der am liebsten auf dem Sofa herumhängt. Dafür, so der "aktive Beau" (RTL) sei er selber viel zu gerne unterwegs.

Einen Masterplan habe er für die Show nicht gehabt, sagt Sebastian Pannek, er sei spontan und lasse alles auf sich zukommen. Über mögliche Risiken der Show ist sich der Kölner allerdings im Klaren: "Für mich persönlich ist der größte Fehler, dass ich Mädels Rosen anbiete, die es vielleicht nicht ernst meinen". Trotz dieser Gefahr wird der fitte Kölner "ohne Bammel" in den Kennenlern-Marathon gehen, der am 22. März sein Finale feiert.

Wenn sich heute Abend die 23 Beteiligten für das Publikum zum ersten Mal begegnen, geht das Format in die siebente Staffel. Von Anfang an wurde kritisiert, dass das von RTL darin gezeigte Frauenbild an die 50er-Jahre erinnere. Devot und mäuschenhaft kämen die zu verkuppelnden Frauen daher. Der Sender konterte, dass alle Teilnehmer jederzeit aussteigen könnten und mittlerweile ist - wie beim Dschungelcamp - davon auszugehen, dass es den Beteiligten neben der Suche nach der großen Liebe auch um mediale Aufmerksamkeit geht.

Die werden sie haben, denn trotz aller Kritik bringt der "Bachelor" dem Sender Quote. Und das, obwohl der Traum vom Traumprinzen in den Vorjahren schnell ausgeträumt war. Meist gaben, rote Rose hin oder her, die beiden Beteiligten kurz nach der Ausstrahlung des Finales ihre Trennung bekannt. Aber träumen wird man ja wohl noch dürfen.

