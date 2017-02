Feierabend und Ehrennadel für Mathias Mischker

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Die Kreishandwerkerschaft Brandenburg/Belzig als Interessenvertretung des Handwerks in der Region wurde über Jahrzehnte von einem Kopf mitgeprägt: Mathias Mischker. 1951 in Brandenburg an der Havel geboren und in der Wilhelmsdorfer Vorstadt aufgewachsen, hatte er nach Besuch der Franz-Ziegler-Schule Schriftsetzer gelernt. Tennis war sein großes Hobby und Wegbereiter, denn seine Sportfreunde Eberhard Nitze, damals Vorsitzender der PGH Neue Linie, und Metallbauer Klaus Windeck brachten ihn bei der Handwerkskammer Potsdam ins Spiel. Mischker kam in die Kreisgeschäftsstelle Brandenburg-Stadt, wurde 1986 deren Leiter und nach Gründung der Kreishandwerkerschaft Brandenburg/Belzig am 22. Oktober 1990 einstimmig zum Geschäftsführer gewählt. Die Innungen inklusive. Kreishandwerksmeister Bernd Elsner und Ralph Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam steckten ihm im Beisein vieler Wegbegleiter und Meister die "Silberne Ehrennadel" der Handwerkskammer an und lobten sein erfolgreiches Wirken für die Betriebe, die Entwicklung von Handwerk und Gewerbe sowie für die Ausbildung in der Region. Sein Engagement ging weit darüber hinaus, schließlich war er auch zehn Jahre Stadtverordneter in Brandenburg an der Havel, ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht, Mitglied im Aufsichtsrat des Brandenburger Klinikums sowie des Verwaltungsrats der Innungskrankenkasse.