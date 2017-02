Guten Morgen aus Eisenhüttenstadt!

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Mein Nachbar schaut mir stets aufmerksam zu, wenn ich kistenweise Orangen, Zitronen und Äpfel ins Haus trage. „Der Mensch braucht jeden Tag Vitamine“, erkläre ich dem neugierigen Beobachter. In den vergangenen Tagen habe ich eine Erkältung mit frisch gepresstem Orangen- und Zitronensaft zu lindern versucht. Je Glas eine halbe Zitrone – war ganz schön sauer. Mein Nachbar kommentierte: „Das hilft nicht, alles nur Einbildung.“ Richtig ist, dass Vitamin C dann besonders wirksam ist, wenn es vorbeugend eingenommen wird. Aber auch wenn der Infekt ausgebrochen ist, stärkt Zitronensaft das Immun-system und hilft so bei der Genesung.