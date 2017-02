Laster durchbricht Leitplanke und kippt um

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn10 zwischen der Anschlussstelle Falkensee und dem Dreieck Havelland ist am Mittwoch ein Lastwagenfahrer verletzt worden. Der 47-Jährige durchbrach mit seinem Lkw samt Anhänger die Leitplanke. Der Laster kippte in der Folge auf die Seite und blieb schließlich in einer Böschung liegen.