Guten Morgen aus Bad Freienwalde

(MOZ) Auch wenn die Nachrichtenlage dieser Tage den Glauben an Mitmenschlichkeit oft verloren gehen lässt, verspricht diese Geschichte aus dem englischen Reading Hoffnung: Einem Mann wurde sein funkelnagelneues, nicht gerade günstiges, Fahrrad gestohlen. Aus Wehmut hatte er einen Zettel an die Stelle hinterlassen, an der er sein Rad als letztes gesehen hatte. Eine junge Frau sah das Papier und startete in den sozialen Medien einen Spendenaufruf. Schon nach wenigen Tagen hatte sie 700 Pfund zusammen. Diese übergab sie an den traurigen Bestohlenen. Sein Glaube an die Mitmenschlichkeit: wiederhergestellt.