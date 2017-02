Freibad-Vorschlag siegt

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Der Vorschlag einer Standortuntersuchung für ein Schwedter Freibad hat die meisten Stimmen bei der Wahl zum ersten Bürgerhaushalt in Schwedt erhalten. Der Vorschlag des Vereins "Neues Waldbad" erhielt 3021 der 12 127 gültigen Stimmen. Weiterhin von den Bürger für das Bürgerbudgets ausgewählt wurden ein eingezäuntes Hundeauslaufgebiet, ein Spielplatz am Lustschlösschen Monplaisir, eine historische Wasserpumpe in Kunow, die Beleuchtung des Uferradwegs und Informationstafeln an historischen Stätten in Stendell sowie eine Malvorlage für Kinder.