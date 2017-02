artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon gerät wegen der Vorwürfe zu Parlaments-Jobs seiner Frau immer stärker in Bedrängnis. Der Konservative verschärfte am Mittwoch nach neuen Enthüllungen den Ton und prangerte einen "institutionellen Staatsstreich" an, hinter dem die Linke stehe. Es gehe darum, Fillons Kandidatur zu verhindern, sagte sein Sprecher Thierry Solère. Die französische Justiz prüft seit vergangener Woche den Verdacht einer Scheinbeschäftigung von Fillons Frau Penelope auf Parlamentskosten.