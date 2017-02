Bauen in Gemeinschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Eine Gruppe von Bauherren, die über die Ausstattung ihrer zukünftigen Wohnung mitbestimmen darf: Dieses Konzept erfreut sich in Städten wie Berlin großer Beliebtheit. Nun ist auch an der Neuruppiner Eisenbahnstraße ein solches Projekt geplant. Insgesamt 22 Wohnungen sollen hier bis zum Sommer 2019 entstehen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548969/

Derzeit befindet sich das Projekt "Ausbauhaus Neuruppin" noch in der Planungsphase. Interessenten für die Baugemeinschaft werden aber schon jetzt gesucht, um das Vorhaben realisieren zu können. "Zwei Mehrfamilienhäuser mit großzügigen hellen Familienwohnungen" sind laut Projektbeschreibung für das Areal an der Eisenbahnstraße 19 bis 22 geplant. Das bereits auf dem Grundstück befindliche Wohngebäude soll im Zuge der Arbeiten saniert werden.

Geplant wird das Projekt von der in Berlin ansässigen Praeger Richter Architekten GmbH. Das Büro hat bereits ähnliche Gemeinschaftsanlagen in Berlin realisiert. Nun rücke das Konzept der Bauherrengemeinschaft zunehmend aus der Hauptstadt heraus, erklärt Architektin Jana Richter: "Die Grundstückspreise dort sind mittlerweile einfach zu hoch." In Neuruppin gebe es zudem Bedarf an Wohnraum, so die Architektin, die selbst aus der Fontanestadt stammt.

Den Vorteil einer Baugemeinschaft beschreibt Jana Richter folgendermaßen: "Man baut sozusagen zum Selbstkostenpreis, weil kein Investor dahinter steht." Zudem haben Wohnungseigentümer mit Ausbauhäusern die Möglichkeit, ihre vier Wände ganz nach Geschmack zu gestalten - entsprechend der finanziellen Möglichkeiten, der Bedürfnisse und des handwerklichen Geschicks.

Zwar haben die Bauherren begrenzte Mitbestimmungsmöglichkeiten, was die Planung der Häuser und umliegenden Anlagen betrifft. Bei Grundriss und Ausstattungsstandard der einzelnen Wohnungen haben die Interessenten aber freie Hand. So sieht das Konzept vor, den Käufern drei unterschiedliche Ausbaupakete anzubieten: Zum einen soll es eine loft-artige Lösung geben, bei der eine Einraum-Wohnung samt Badbox, Estrichboden und sämtlichen Anschlüssen zur Verfügung gestellt wird. Diese Variante sei laut Jana Richter beispielsweise denkbar für Menschen, die erst später Wände einziehen möchten, etwa wenn die Familienplanung ansteht oder mehr Geld für solche Arbeiten vorhanden ist. Das zweite Paket beinhaltet eine Standard-Familienwohnung. Diese verfügt zusätzlich über eine Aufteilung zur Drei- oder Vierzimmerwohnung durch Trockenbauwände, einen Massivholz-Fußboden sowie weitere Ausstattungsmermale im Badbereich.

Drittens besteht die Möglichkeit, eine Wohnung im Rohbau-Zustand zu übernehmen und in Eigenleistung auszubauen. Dafür ist jedoch handwerkliches Geschick nötig. Je nach Ausstattungspaket sind Kosten zwischen 2130 und 2570 Euro pro Quadratmeter anvisiert.

Ansprechen soll die Baugemeinschaft ganz unterschiedliche Menschen: sowohl Singles als auch Familien mit Kindern. Für letztere ist der Bau eines Spielplatzes auf den Gemeinschaftsflächen geplant. Dazu kommen noch mehrere private Gärten sowie Parkplätze.

Das rund 3450 Quadratmeter große Grundstück gehört derzeit noch der Stadt, wurde aber zum Verkauf ausgeschrieben. "Gesucht wird ein Investor, der dieses Grundstück entwickelt und vermarktet, wobei unter Übernahme von anteiligen Planungskosten eigene Nutzungskonzepte des Investors in den Bebauungsplan eingearbeitet werden können", heißt es in der Ausschreibung. Derzeit liegt für das Baugruppenprojekt eine Reservierung vor. Das Mindestkaufpreisgebot lag laut Verwaltung bei 300000 Euro. Zur Höhe des letztlich vereinbarten Kaufpreises wollte sich die Stadtverwaltung nicht äußern. Kommen genug Interessenten für die Baugemeinschaft zusammen, folgt der Kauf der Fläche. "Die Hälfte der Teilnehmer sollte da sein - dann kann das Grundstück gekauft werden", berichtet Jana Richter.

Ist das erfolgt, schließt sich die konkrete Planung an. Noch in diesem Sommer möchte das Architekten Büro die Bauunterlagen einreichen. "Das geht dann alles recht zügig", so Richter. Die kurzen Planungszeiten helfen zudem, die Kosten zu sparen. Läuft alles nach Plan, soll im März 2018 mit dem Bau begonnen werden. Die Wohnungseigentümer könnten ihre neuen Domizile dann voraussichtlich im Sommer 2019 beziehen. Noch sind die Planer allerdings auf der Suche nach Interessenten. Ein Informationsgespräch, in dessen Rahmen auch die Reservierung von Wohnungen möglich ist, wurde für den kommenden Dienstag anberaumt.

Das Informationstreffen für Interessenten findet am Dienstag, 7. Februar, im Sportcenter Neuruppin, Trenckmannstraße 14, statt. Los geht es um 18 Uhr. Um Anmeldung unter richter@praegerrichter.de wird gebeten. Erste Informationen zum Projekt finden Sie auf www.praegerrichter.de/ausbauhaus-neuruppin.