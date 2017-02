Luther und die Kunst

artikel-ansicht/dg/0/

Ribbeck (MOZ) Auf Schloss Ribbeck wurde die Ausstellung "Reformation 500" eröffnet. Die eingeplante Bestuhlung im Großen Saal des Schlosses Ribbeck reichte nicht aus, immer wieder ergänzten die freundlichen Servicekräfte die Sitzmöbel. Mit so einem guten Zuspruch hatte Frank Wasser, Geschäftsführer der Schloss Ribbeck GmbH, nicht gerechnet, er freute sich darüber allerdings.

Die Vernissage gehört zu einer Veranstaltungsreihe unter dem Titel "500 Jahre Reformation im Havelland", deren Initiatoren Burkhard Berg, Pfarrer im Ruhestand, und Landrat im Ruhestand, Burkhard Schröder, sind. In diesem Jahr ist es genau 500 Jahre her, dass Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskapelle zu Wittenberg schlug.

Pfarrer Berg ging in seiner Eröffnungsrede auf die Entstehung des Protestantismus und auf das Verhältnis von Kunst und Reformation ein. Berg würdigte das Engagement des Landkreises aus Anlass des Jubiläums 500 Jahre Reformation.

Andreas Ernst, Kulturdezernent des Landkreises, eröffnete "die kleine, aber sehr feine Ausstellung" im Touristeninformationszentrum Ribbeck. In seiner Rede würdigte Ernst die Werke der Künstler Ulrike Hogrebe, Helge Warme und Gerhard Göschel, "die augenscheinlich verschiedener hätten nicht sein können" und hob gleichzeitig die Bedeutung der Gemeinsamkeiten der Künstler hervor. Diese bestünden darin, "dass die Künstler ihrem Kunsthandwerk nicht nur nachgehen, sondern sich seit Jahren aktiv in die künstlerische Darstellung und Entwicklung der Gemeinschaft einbringen", so Ernst.

Für diese Festivitäten zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation wurde eigens ein Markenzeichen aus Bild und Schriftzug entwickelt, dessen Werdegang auf Bildtafeln anschaulich in der Ausstellung aufgezeigt wird. Das Logo ist eine Gemeinschaftsarbeit von Jana Faust und Helge Warm.Besondere Aufmerksamkeit schenkten die Besucher an diesem Abend einem Werk von Gerhard Göschel. Der über zwei Meter hohe Ablass-Stuhl, eine Arbeit aus Holz, Blattgold, Acryl, Öl, Plexiglas, Papier und Eisen regt die Betrachter zu mannigfaltigen Interpretationen an.

Detlef Bensmann, Dozent für klassisches Saxophon umrahmte musikalisch mit seinen Studenten Rui Liu, Pai Liu und Tionhong Wu die Veranstaltung. Nach einleitenden Stücken von Bach und Händel schufen die Musiker mit traditionell chinesischen Saxophonklängen eine freudbetonte Atmosphäre zum Abschluss der Eröffnungsfeierlichkeit.Die Ausstellung "Reformation 500" kann noch bis zum 30. April im Rahmen der Öffnungszeiten des Schlosses Ribbeck besucht werden. Weitere Infos gibt es unter 033237/859030.