Feierstunde an Eva Strittmatters Geburtstag

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Am 8. Februar wäre die in Neuruppin geborene Schriftstellerin Eva Strittmatter 87 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund gibt es am Mittwoch kommender Woche eine Feierstunde auf dem nach ihr benannten Platz vor dem Schlossgarten in der Fontanestadt. Anschließend wird es eine Lesung in der Bibliothek am Schulplatz geben. Los geht es um 17 Uhr mit einer Ansprache von Museumsleiterin Maja Peers-Oeljeschläger und einer Gedichtrezitation von Christel Weimar. Danach geht es um 17.30 Uhr zum Alten Gymnasium, wo Dr. Manfred Schemel aus seinem Werk "Bleibt Schulzenhof?" lesen wird.