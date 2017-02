Die Angst des Jahrtausends

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die einen sehen das Ende der USA. Manche vermuten als transatlantische Folge das Ende der Bundesrepublik. Andere erkennen das Ende zumindest der "alten" Welt. Der "Spiegel" brachte den finalen Titel: "Das Ende der Welt" - und nur klein in Klammern ("wie wir sie kennen"). Da war die Verkündigung der Apokalypse komplett - und alles, weil in den USA ein neuer, stark irritierender und polarisierender Präsident gewählt worden war.

Ist das nun ein weiterer Ausbruch jener gesteigerten Zukunftsängste und Endzeitstimmungen, von denen Zeitenwenden angeblich immer wieder geprägt sind? In der nüchternen Sprache der Wissenschaft hat ein Forschungsprojekt der Berliner Humboldt-Universität die "Kulmination zeitgeistiger Angstmomente" an Jahrhundert- und vor allem Jahrtausendwenden thematisiert.

Die Literatur war phantasievoller. Chroniken des Spätmittelalters berichteten, um das Jahr 1000 herum hätte die Menschen in der Befürchtung des Weltendes eine Massenpanik gepackt. "Der herabstürzende Himmel" beschrieb die Erwartungen für 1600. Die Französische Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts galt als umstürzlerisches Ereignis bis dahin größten Stils. Die Unsicherheit, die Angst und den Schrecken am Ende des 19. Jahrhunderts fasste der russische Maler Wassily Kandinsky in dem Wort "Chaos" zusammen, das "den Menschen zum Verzweifeln" bringt.

Der Millenniumswechsel ins 21. Jahrhundert sollte da eigentlich ganz anders werden. Nicht als mögliches Desaster, sondern als "Erlebnis" werde er vermarktet, charakterisierte "Die Zeit" die jüngste Zeitenwende. Offensichtlich etwas verfrüht: Denn nun hat die Jahrtausend-Angst mit der Verkündigung des katastrophalen Endes der bisherigen Geschichte zumindest Teile der medialen Welt doch noch gepackt.

Und das alles wegen Donald Trump. Dabei will der neue Präsident der USA, der es als Unternehmer zum Milliardär gebracht hat, doch vor allem eine neue Ära der Wirtschaft in seinem Land begründen, die besonders den Ärmeren unter den Amerikanern nützen soll. Und dieses Projekt müsste sich doch statt mit Mythen des Weltuntergangs mit rationalen - eben ökonomischen - Maßstäben messen lassen.

Die hat Trump allerdings ziemlich großsprecherisch vorgegeben. Er werde der "größte Arbeitsplatzbeschaffer sein, den Gott je geschaffen hat". Das soll ein gigantisches staatliches Bauprogramm samt einer Mauer an der Grenze zu Mexiko bewirken. Auch Milliarden Steuererleichterungen für Unternehmen und Reiche sollen helfen.

Die Frage aber ist, ob die US-amerikanische Wirtschaft eine so massive Ankurbelung zu diesem Zeitpunkt überhaupt gebrauchen und auch verkraften kann. Denn die ist seit Jahren auf einem soliden Wachstumskurs, so dass praktisch Vollbeschäftigung herrscht. Wenn dazu Milliarden-Programme kommen, dann droht Überhitzung - mit steigenden Preisen. Und die schaden vor allem denen, die Trump eigentlich unterstützen will.

Ähnliches droht bei Trumps wichtigstem außenwirtschaftlichen Projekt - dem Kampf gegen die Globalisierung. Mit der Kündigung von Handelsabkommen und hohen Strafzöllen will er die USA vor Billig-Importen schützen, damit andere Länder, wozu gerade auch Deutschland gezählt wird, "uns nicht ausplündern". Das führe zu neuem Wohlstand. Amerikas Ökonomen rechnen eher mit dem Gegenteil. Weil die Strafzölle zu höheren Preisen in den USA führen und weil auch Amerikas Unternehmen durch die Abschottung von den internationalen Handelsströmen abgeschnitten werden - und dadurch Millionen US-Jobs in Gefahr geraten.

Dabei hat der Dow-Jones-Index der wichtigsten US-Aktiengesellschaften nach Trumps Amtsantritt zum ersten Mal die Marke von 20 000 überschritten. Amerikas Börse setzt also zumindest auf kurzfristige Gewinne für Amerikas Unternehmen durch Trumps Devise "America first". Wie nachhaltig die sind, muss sich aber erst ergeben.

Bis dahin kommen auf die Welt - mit Europa und der Exportnation Deutschland - tatsächlich ganz neue Herausforderungen zu. Aber geht sie deshalb unter? Angst ist auch nach einer Jahrtausendwende ein schlechter Ratgeber.