Einsatzbereitschaft zu 100 Prozent

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (MZV) 1993 gab es noch mehr als 150Feuerwehr-Einheiten im Landkreis. Jetzt sind es noch exakt 100. Ist die Sicherheit weniger gewährleistet? Eher nicht: "Bei jedem Alarm in 2016 waren wir sowohl was Personal als auch die Technik betrifft immer einsatzbereit", sagte Kreisbrandmeister Wolfgang Hohenwald am Mittwoch.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548977/

Das das mit den Strukturen von vor 20 Jahren nicht geschafft worden wäre, weiß auch der Kreisbrandmeister. Die Zeiten, als sich Nachbar-Feuerwehren eher misstrauisch beäugten, sind jedenfalls längst vorbei. Zusammenarbeit ist Trumpf. Das ist im Raum Kyritz so, wo Neustädter, Wusterhausener und Kyritzer Einheiten gemeinsam alarmiert werden und koordiniert ausrücken. Aber auch so eine starke Mannschaft wie die der Neuruppiner Brandbekämpfer schafft große Einsätze nicht allein. Das war am 6.Juni zu spüren, als die Elektronik-Werkstatt an der Fehrbelliner Straße abbrannte. Fehrbelliner Feuerwehrleute gaben mit ihrem Hubretter und ihrem Personal die entscheidende Unterstützung, um das Nachbarumfeld des Brandherds vor dem Übergriff der Flammen zu schützen, so Hohenwald.

Immer noch geht die Zahl der Feuerwehrleute im gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin zurück. Neuzugänge und Abgänge zusammengerechnet blieb in der Statistik des Jahres 2016 ein Schwund von 27 Aktiven zu verzeichnen. Positiv gesehen lässt sich aber auch sagen: Noch nie seit 2004 war der Schwund so gering. 2010 sank die Zahl der Feuerwehrleute in Ostprignitz-Ruppin sogar um 193Leute.

Vor allem Rheinsberg hat mit 238 Aktiven gleich vier mehr als 2015 - weil es die Stadt geschafft hat, 15 Nachwuchskräfte in den Aktiven-Bereich herüberzuholen. Im Vergleich zur Bevölkerung ist aber immer noch das Amt Temnitz top: Auf 23 Einwohner kommt ein Brandbekämpfer. Zum Vergleich: in Neuruppin gibt es - wenn auch auf konzentrierterem Raum - einen Feuerwehrmann pro 135Mitmenschen.

Wenig sorgen macht sich die Feuerwehr derzeit um aktuelle Technik. Den vollen Stadt- und Gemeindekassen sei Dank sind im vorigen Jahr dreieinhalb Millionen Euro in Fahrzeuge, Technik, Häuser und Löschwasser-Teiche der Feuerwehren investiert worden. Laut Hohenwald gab es damit deutlich mehr Geld als 2015. Nachholbedarf gebe es aber immer noch. Fahrzeuge für Waldbrand-Einsätze zum Beispiel: "Dafür waren die Tanklöschfahrzeuge W50 aus DDR-Zeiten die hervorragende Technik", so Hohenwald. "Aber sie geben mittlerweile nach und nach ihren Geist auf." Mit kleinen Tragkraftspritzen-Autos sind Waldbrände aber nicht zu meistern. "Uns fehlen da noch die großen Autos", so der Kreisbrandmeister.