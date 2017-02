Schönberg will es schöner

artikel-ansicht/dg/0/

Der Ortsbeirat informierte am Dienstagabend darüber, was genau mit dem ehemaligen Kindergarten passieren soll. "Der Baubeginn ist für den 1. März vorgesehen", so Ortsvorsteherin Mandy Pöthke. Der Umfang der Sanierung, der bis Ende Juni abgearbeitet werden soll, hat es in sich. Weil das Haus nicht mehr der Wärmeschutzverordnung entspricht und fehlende Dämmung Kosten verursacht, müssen unter anderem die alten Fenster durch neue ersetzt werden, das Haus bekommt eine moderne Heizung und die Decken werden gedämmt. Nicht zuletzt werden Dach und Fassade isoliert und erneuert. Das alte Wandbild mit Katze, Hunde, Ente und Maus, das noch an die Zeit erinnert, als es im Dorf noch einen Kindergarten gab, bleibt aber erhalten, so Pöthke. "In der ganzen Gemeinde freut man sich schon darauf, wenn alles fertig ist", so die Ortsvorsteherin.

Möglich wird die Sanierung nur, weil für diese "Energetische Sanierung" Fördermittel fließen. 109000Euro kommen über das Finanzausgleichsgesetz (FAG) der finanzschwachen Kommune zugute. Weitere 11000 Euro müssen als Eigenanteil beigesteuert werden. Ortsvorsteherin Pöthke ist gespannt, wie sich das Objekt verwandeln wird. Auf ihrem Wunschzettel steht als nächstes die Erneuerung der sanitären Anlagen, die in diesem Zuge auch gleich so umgebaut werden können, dass Menschen mit Handicap diese problemlos erreichen.