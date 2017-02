Die alte "Kaufhalle" verschwindet

artikel-ansicht/dg/0/

Da bröselt die Wand: In der Paul-Singer-Straße in Strausberg bricht der Abrissbagger die Mauern des alten Edeka-Supermarkts nieder. Ende kommender Woche soll das Gebäude bereits verschwunden sein. © MOZ/Gerd Markert

Ohne jegliche Werbung sind Frank Herrmann und Bernhardt Kutzner-Gabriel, die geschäftsführenden Gesellschafter der p.Singer Grundstücksgesellschaft UG, die Parzellen an der Ecke Paul-Singer-/Heinrich-Dorrenbach-Straße losgeworden. "Das lief automatisch", berichtet Herrmann. Lediglich zwei seien vertraglich noch nicht gebunden, für eine liefen bereits Gespräche, so der Berliner. Ansiedeln wollten sich vornehmlich Familien aus der Hauptstadt, aber auch zwei aus dem näheren Umfeld Strausbergs. Der Altersschnitt liege um die 40 Jahre. "Sie werden sich auch untereinander verstehen", ist er optimistisch.

Momentan ist erst einmal der Abrissbagger auf dem Gelände am Werk und reißt die Mauern des vor rund 50 Jahren entstandenen Gebäudes nieder. Um mehr Lärm für die Schule und Anlieger zu vermeiden, werden die großen Brocken nicht vor Ort geschreddert, sondern abgefahren. Das Gebäude stand schon eine ganze Weile leer - seit sich die Betreiber des Edeka-Marktes zur Ruhe gesetzt hatten. Die frühere Kaufhalle war nach der Wende mehrfach um- und ausgebaut worden. "Es war für den Einzelhandel eigentlich nicht mehr geeignet", sagt Kutzner-Gabriel und verweist unter anderem auf fehlende Dämmung in verschiedenen Räumen. Er hat mit dem Grundstücksgeschäft zugleich eine Hürde für den Umbau im Südcenter aus dem Wege geräumt, den er als Projektentwickler ebenfalls betreut: Voraussetzung für größere Einkaufsflächen dort war, dass sich im alten Edeka-Markt kein Lebensmittelmarkt niederlässt.

Ganz einfach war die Sache allerdings nicht: durch versteckte Handicaps. Denn unter der Erde verlaufen verschiedene Leitungen, zum Beispiel ein 800er Schmutzwasserkanal in fünf Metern Tiefe oder ein Kabel für die Straßenbeleuchtung. "Das hat die Parzellierung komplizierter gemacht", erklärt Herrmann. Durch einen Grundstückstausch mit der Stadt wurde es letztlich möglich. Der dazugehörige Vertrag ist inzwischen beurkundet. Und da das Kabel für die Straßenlampe derzeit nicht in die Erde gebracht werden kann, will man sich zwischenzeitlich provisorisch behelfen. In der nächsten Woche wird neben der Schule zudem der frühere Fernwärmeanschluss für die alte Kaufhalle gekappt.

Die Gesellschaft verkauft übrigens direkt an die Erwerber und nicht an einen Bauträger, um Vielfalt nach den Käuferwünschen zu ermöglichen. Entstehen können auf den 524 bis 802 Quadratmeter großen Grundstücken Ein- und Zweifamilienhäuser mit bis zu zwei Vollgeschossen und ausgebautem Dach.

Bis Ende nächster Woche werde der rund 900 Quadratmeter große alte Markt verschwunden sein, schätzen die Gesellschafter. Weitere rund 14 Tage veranschlagen sie für das Aufbrechen der befestigten Flächen. Und auch die Mauer auf der Schulseite wird verschwinden. Zudem ändert sich mit dem Abstecken der Grundstücke die Wegetrasse. Sie rückt etwas weiter in Richtung Paul-Singer-Straße. Die Projektentwickler, die sich von einem gemeinsamen Handelsvorhaben im Norden Brandenburgs kennen, können sich übrigens in nächster Zeit das Entwickeln weiterer Liegenschaften in Strausberg vorstellen.

Was das Südcenter angeht, berichtete Kutzner-Gabriel, dass es gerade ein Gespräch mit der Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau über Abstandsflächen und einen "kleineren Grundstückskauf" gegeben habe. Zudem sei die Übergabe der Unterlagen von der ML Real Management GmbH an den neuen Eigentümer der Immobilie erfolgt. Ein für den Umbau erforderliches Schallschutzgutachten liege inzwischen vor. Er gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen wie geplant der Bauantrag eingereicht werden könne. Wie berichtet, wird dieser zunächst nur für den neuen Netto-Markt gestellt, weil Gespräche mit anderen Mietern von Verkaufsflächen noch nicht so weit sind. Discounter Netto will sich am Standort von derzeit 700 auf 1500 Quadratmeter Gesamt- und 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche vergrößern.