Vermisste Frau aus Kremmen tot aufgefunden

artikel-ansicht/dg/0/

Karlsruhe/Kremmen (OGA) Nach zwei Wochen langer Suche herrscht nun traurige Gewissheit: Die vermisste Marina W. aus Kremmen ist in Karlsruhe tot aufgefunden worden. Ihr lebloser Körper wurde am Sonntagnachmittag in einem teilweise gefrorenen Bach im Karlsruher Ortsteil Rüppurr entdeckt. Eine Tasche mit Papieren der Vermissten ist ebenfalls am Sonntag in der Nähe des Baches gefunden worden.