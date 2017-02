Nato-Bataillon in Litauen: 70 deutsche Soldaten eingetroffen

artikel-ansicht/dg/0/

Kaunas (dpa) Zum Schutz des Baltikums und zur Stärkung der Nato-Ostflanke ist das erste deutsche Truppenkontingent nach Litauen verlegt worden. Mit zwei Transall-Transportmaschinen trafen am Mittwoch 70 Soldaten in dem baltischen EU- und Nato-Land ein. Die Bundeswehr führt das Nato-Bataillon zur Abschreckung Russlands an.