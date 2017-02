Zittern bis zum Schluss

artikel-ansicht/dg/0/

Die Gäste waren stark dezimiert und traten dank Verstärkung mit zwei älterer Spielerinnen zu acht an. Im Handball verleiht diese Auswechselmöglichkeit besonders bei Auswärtsspielen eine gewisse Motivation, welche die Schwedterinnen dann auch zu spüren bekamen.

Mit einem etwas schläfrigen Eindruck gingen die SSV-Mädchen ins Spiel. Dies spiegelte sich im Ergebnis wieder, denn die Gäste aus dem Landkreis Oder-Spree setzten sich mit 7:4 ab. Erst einige Wechsel auf SSV-Seite brachten den Ausgleich. Die Gastgeber verloren jedoch den Faden und gerieten wieder in Rückstand. Im Angriff fehlte Beweglichkeit und Geduld, um sich klare Chancen zu erspielen. Außerdem scheiterte man zu oft an der Torhüterin aus Schlaubetal, die dank ihrer Abwehr wenig freie Würfe aufs Tor bekam. Trotzdem gelang es den Uckermärkerinnen noch mit 11:10 in die Halbzeitpause zu gehen.

Die Ansage in der Pause fruchtete bei der SSV. Mit 15:11 ging sie erstmals mit vier Toren Vorsprung in Führung. Zum Ärger der Trainer und Zuschauer war jedoch dieser keine sichere Bank. Die HSG kam kurz vor Abpfiff sogar noch zum 22:22-Ausgleich und ließ mit ihrer konstanten Leistung den Favoriten schlecht aussehen. Bis zum Endstand von 24:22 war die Partie völlig offen. Dank der Vereinstrainer Steffen Goß und Fred Hahne wurde die Partie von ausgebildeten Schiedsrichtern geleitet, denn die vom Verband angesetzten Unparteiischen reisten ohne Grund nicht an.

Nach dem Ferien, am 11. Februar, müssen die Oderstädterinnen als drittplatziertes Team beim Tabellenzweiten SV Brandenburg-West antreten - eine schwere Aufgabe. Um dort zu bestehen, müssen alle Spielerinnen noch mal eine Schippe drauflegen. Beide Teams werden alles daran setzen, um sich im Führungstrio zu behaupten. Im Restprogamm stehen dann noch zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele. Am 19. Februar sind die SSV-Mädchen Gastgeber für den HSV Wildau, am 26. März empfangen sie zum letzten Saisonspiel den HC Spreewald. Am 5. März geht es zum MTV Altlandsberg und am 12. März zur OSG Fredersdorf-Vogelsdorf.