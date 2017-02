Der unbemerkte Tod

artikel-ansicht/dg/0/

Im Januar hatte die Berliner Polizei die tiefgekühlte Leiche eines Rentners entdeckt – und einen Tatverdächtigen gefasst. Inzwischen haben die Ermittler den 55-Jährigen auch mit dem Mord an einer Frau in Verbindung gebracht.

Zehn Jahre lang lag ein Berliner Rentner in seiner Tiefkühltruhe - und niemand hat ihn vermisst. Vor 16 Jahren verschwand eine betagte Frau von der Bildfläche, und kein Nachbar fragte nach. Nur die Renten der beiden hat jemand abgezweigt. Es sind zwei krasse Geschichten aus der Hauptstadt, die im Januar nach und nach bekannt werden. Sie werfen die Frage auf, ob ältere Menschen zunehmend vereinsamen - und die Gesellschaft sich nicht genügend kümmert. Die Meinungen dazu gehen weit auseinander.

Die Geschichten des unbemerkten Verschwindens gleichen sich. Manchmal finden erst Einbrecher nach Jahren mumifizierte Leichen. Für Elke Schilling sind das keine Schauermärchen. Sie ist Mitglied der SeniorInnenvertretung Berlin-Mitte - und sieht Vereinsamung als Problem, gerade bei Hochbetagten in Großstädten. "Die einzige Stimme in der Wohnung ist der Fernseher", sagt sie. Schilling will sich damit nicht abfinden. Nach britischem Vorbild baut sie gerade die kostenfreie Soforthilfe-Hotline "Silbernetz" auf. Von Ostern an können dort ältere Menschen anrufen, die einfach mal reden möchten. Auf Wunsch gibt es dann auch ehrenamtliche "Freunde", die ein Mal in der Woche anrufen. Es ist ein Probelauf, zunächst nur in Berlin.

Nach Erhebungen des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA) gibt es dagegen keine Hinweise auf eine zunehmende Vereinsamung von Senioren seit Mitte der 90er-Jahre. Eine mögliche Erklärung der Forscher: Die Zahl der sozialen Kontakte verringert sich zwar mit dem Alter, bestehende Beziehungen verbessern sich aber. 40- bis 85-Jährige fühlten sich nach Befragungen selten einsam oder gesellschaftlich ausgeschlossen.

Doch die Forscher haben auch herausgefunden, dass Einsamkeit häufiger Arme und gering Gebildete trifft. Die Gruppe der Menschen über 85 hatten sie allerdings nicht im Blick. Dabei wächst diese rasant. Laut Statistischem Bundesamt gab es in Deutschland 1990 rund 854 000 Senioren zwischen 85 und 90 Jahren - 2015 waren es bereits 1,5 Millionen. Die Gruppe der Hochbetagten über 90 stieg in dieser Zeit von rund 275 000 auf 718 000.

Dass Menschen völlig vereinsamen, wird es nach Ansicht des Bundesverbandes der Volkssolidarität immer geben. "Aus dem Beruf raus, den Partner verloren, die restliche Familie wegen der Arbeit weit weg - das ist oft keine einfache Situation für Ältere", sagt Sprecher Tilo Gräser. Der Wohlfahrtsverband macht Angebote, die beim gemeinsamen Kaffeetrinken beginnen. Es liegt aber immer auch an den Senioren selbst. Es gebe Hochbetagte, die sich noch mit 90 in einem Ehrenamt engagierten, ergänzt Constanze Frei, Landessprecherin in Berlin. "Menschen mit sozialen Kontakten sind auch länger gesund."

Bei der Deutschen Rentenversicherung sieht Sprecher Dirk von der Heide den einsamen Tod als Ausnahme. "Es ist sehr selten, dass Menschen jahrelang tot in ihrer Wohnung liegen und wir in dieser Zeit Rente zahlen", sagt er. Die Behörde erfahre in der Regel von Standesämtern oder Meldebehörden von Todesfällen. Wenn die jährlichen Rentenanpassungsmitteilungen als unzustellbar zurückkommen, hake die Versicherung nach. "Es gehört erhebliche kriminelle Energie dazu, eine Leiche verschwinden zu lassen, um an deren Rente zu gelangen - auch, wenn der Mensch eines natürlichen Todes gestorben ist."

Peter Walschburger, Psychologe an der Freien Universität Berlin, hält Einsamkeit und Anonymität für ein Großstadtphänomen - und auch für ein Ergebnis der wachsenden Single-Gesellschaft. "Die soziale Kontrolle in kleinen Gemeinden geht in größeren Städten weitgehend verloren", sagt er. Bei der Vielzahl der Lebensentwürfe gebe es ein toleranteres soziales Umfeld. "Aber diese Toleranz geht eben auch mit Gleichgültigkeit einher. Mehr Freiheit heißt dann auch mehr Anonymität und Einsamkeit."