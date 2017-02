Störungsbild statt TV-Programm im Raum Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Mehrere Hundert Haushalte in Oranienburg, Hennigsdorf, Mühlenbeck, Glienicke, Hohen Neuendorf und Birkenwerder waren am Dienstag seit Mittag vom Kabelnetz abgeschnitten. Auf den Kanälen war entweder nur noch eine Störungstafel zu sehen oder der Hinweis darauf, dass Techniker bereits an der Beseitigung des Problems arbeiten würden. Der Grund war, wie ein Sprecher des Kabelnetzbetreibers Vodafon mitteilte, die Beschädigung eines Stromkabels im Bereich der Verteilungsstelle Falkensee, über die auch Teile des Kreises Oberhavel versorgt werden. Erst gegen 23 Uhr war der Schaden behoben.