Nun gibt es vier Ausschüsse

Altlandsberg (MOZ) Hoffnung auf mehr Mitbestimmung gehört zum Hintergrund der neuen Fraktionsbildung "Altlandsberger Freie Wähler" in der Stadtverordnetenversammlung. Daraus resultieren Umbesetzungen in den Fachausschüssen. Überdies wurde ein neuer Ausschuss gebildet.

Nun wird es vier statt vormals drei Fachausschüsse geben. Der Ausschuss mit dem größten Aufgabenbereich wird in einen für Stadtentwicklung und Gewerbe sowie einen für Tourismus, Kultur, Sport und Umwelt geteilt. Begründet wurde dies mit der zunehmenden Bedeutung von Tourismus und Kultur in der Stadt.

Wie die beiden anderen Ausschüsse Finanzen, Recht, Sicherheit und Ordnung sowie Bildung, Jugend und Soziales werden diese mit je vier Stadtverordneten und vier sachkundigen Einwohnern besetzt.

Dafür musste die Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung auf Antrag der Fraktionen SPD, Die Linke und CDU in einigen Passagen neu gefasst werden, was zur Sitzung am Donnerstag mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen A & O sowie Altlandsberger Freie Wähler erfolgte.

Zuvor hatte Bianca Heise für A & O noch eine Vertagung zu erreichen versucht - mit Verweis auf eine zu spät ins Netz gestellte Vorlage und fehlende Abstimmungsmöglichkeiten zur Besetzung der Ausschüsse durch Urlaub des Fraktionsvorsitzenden. Doch auch das wurde durch die drei großen Fraktionen abgewiesen.

SPD-Fraktionsvorsitzende Esther Drusche machte dazu darauf aufmerksam, dass die namentliche Verteilung der Sitze einer Fraktion nicht in Stein gemeißelt sei und auf jeder der folgenden Sitzungen der Stadtverordneten wieder geändert werden könne.

Grundlage dafür ist die Brandenburgische Kommunalverfassung, die im Paragrafen 43 zu Art und Weise der Besetzung von Ausschüssen bzw. bei Notwendigkeit von Neubildungen und Umbesetzungen Aussagen trifft. Während die sachkundigen Bürger durch die Stadtverordnetenversammlung berufen werden, entsenden die Fraktionen entsprechend dem Kräfteverhältnis ihre Stadtverordneten in die Ausschüsse. Genau das hat sich verändert, denn die Neubildung der Fraktion Altlandsberger Freie Wähler aus Mirko Prinz (bisher fraktionslos) und Detlef Zelinski war der Hintergrund für die notwendige Rochade.

Linken-Fraktionschefin Eva-Maria Strys erläuterte das nochmals. So sei durch die Mandatsniederlegung von Vivian Zimmermann (A & O-Fraktion) sowie das Überwechseln ihres Nachrückers zu den Altlandsberger Freien Wählern die neue Situation entstanden. Das muss in der Besetzung der Fachausschüsse Berücksichtigung finden.

Da mit Blick auf die Arbeitsfähigkeit der Ausschüsse deren Mitgliederzahl nicht ein Viertel der Gesamtvertreter einer Kommune übersteigen soll, wären das im Altlandsberger Fall vier stimmberechtigte Mitglieder pro Ausschuss - jeweils einer aus den großen Fraktionen SPD, Linke und CDU plus einer aus den Fraktionen A & O oder Freie Wähler. Unbenommen sei es den kleinen Fraktionen, auch Mitglieder ohne Stimmrecht in die Ausschüsse zu beordern, erklärte Eva-Maria Strys.

Im Hauptausschuss mit künftig sieben Mitgliedern und dem Bürgermeister wird die neue Fraktion vertreten sein.