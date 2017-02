Zum Vorstellungsgespräch mit der richtigen Mappe

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberg (GZ) Gebe ich meine Bewerbungsunterlagen ab - per E-Mail, per Brief oder persönlich? Habe ich meine Bewerbungsmappe fehlerfrei und ansprechend angefertigt? Wie führe ich ein Telefongespräch, beispielsweise, um mich um ein Praktikum zu bewerben? Wie verläuft ein Vorstellungsgespräch in etwa? Solche und ähnliche Fragen waren in der vergangenen Woche bei den neunten Klassen der Löwenberger Libertasschule Thema. Dieser Projektwoche vorausgegangen war die "Regiotour", in der sich die Schülerinnen und Schüler Betriebe und Ausbildungsmöglichkeiten in der Region ansahen.