Alt Zeschdorf ist neuer Vereinssitz

Wiederbelebt: Mitglieder des Jugendfördervereins Frankfurt, wie Justin Munk und Sven Oberländer (v.r.) unterweisen deutsche und ungarische Schulsanitäter im Rahmen des Wintercamps im neuen Vereinshaus in Alt Zeschdorf in Erster Hilfe. Das Gebäude, das meh © Johann Müller

Bis zur Anreise der ungarischen Freunde am späten Sonnabend waren die Gastgeber aus dem Jugendförderverein Frankfurt damit beschäftigt, eingefrorene Wasser- und Heizungsrohre in dem Flachbau wieder flott zu kriegen und die letzten Räume einzurichten. Zwischen Weihnachten und Neujahr hatten sie begonnen, den nach der Wende sanierten einstigen Sitz des Centrums für ländliche Information und Kommunikation (CLIK) zu entrümpeln, zu renovieren und Wildwuchs zu beseitigen. Nach mehr als zehn Jahren Leerstand gab es viel zu tun.

"Wir freuen uns, hier einen neuen Vereinssitz gefunden zu haben", sagte Sven Oberländer am Dienstagabend in der Beratung der Zeschdorfer Gemeindevertreter im Kulturhaus von Alt Zeschdorf. Dorthin mussten der Vize-Vorsitzende und der Jugendwart in spé des Vereins, Justin Munk, nur über die Straße gehen.

Seit 2013 sei der 1998 gegründete Verein faktisch obdachlos gewesen und "vagabundiert", nachdem ihm der Verpächter das Vereinshaus am Frankfurter Helenesee gekündigt hatte, berichtete Oberländer. Anfangs vor allem in der internationalen Jugendarbeit engagiert, habe der Verein seinen Schwerpunkt inzwischen auf die Ausbildung von Jugend- und Schul-Sanitätern verlagert. Auf Nachfrage nach den Finanzierungsquellen verwies Sven Oberländer auf die Absicherung von Großveranstaltungen wie dem Berlin-Triathlon, Seelower Autocross oder Eisenhüttenstädter Stadtfest.

Mit dem neuen Vereinssitz soll sich einiges ändern. Nach der Abreise der Teilnehmer des Wintercamps finde am Sonntag die Jahreshauptversammlung des Vereins im neuen Sitz statt. Die rund 30 Mitglieder werden dann unter anderem über die Änderung der Satzung und einen neuen Namen befinden, kündigte Sven Oberländer an. "Frankfurt kommt aus dem Namen raus", erklärte er.

Bis dahin lernen, spielen und feiern die rund 50 Teilnehmer des Camps, unter ihnen mehr als 30 Jugendliche aus dem Oderland und aus Ungarn. Die ungarischen Freunde kommen aus einem Bergrettungs- und aus anderen Rettungsvereinen in der Region Héhalom. "Wir bilden die Camp-Teilnehmer in Erster Hilfe als Junge Sanitäter oder Einsatzsanitäter aus", erklärte Dennis van Hardeveld. Der Frankfurter ist der Vorsitzende des Jugendfördervereins. Alle Teilnehmer des Camps würden sich auf die offenen Landesmeisterschaften der Schulsanitäter Anfang März in Cottbus vorbereiten, so van Hardeveld weiter.

Er streckte den Zeschdorfern die Hand entgegen, sagte: "Wenn die Gemeinde unsere Hilfe braucht, sind wir dabei." Alt Zeschdorfs Ortsvorsteher Uwe Köcher hatte in der Beratung der Gemeindevertreter angefragt, ob Hilfe bei der Absicherung des Badebetriebs durch Rettungsschwimmer aus dem Verein denkbar wäre.

Sven Oberländer hatte sich in der Beratung einen "kurzen Draht" zu den Gemeindevertretern gewünscht. Unter anderem, um Irritationen schnell auszuräumen. So hätten die Verantwortlichen des Vereins nicht gewusst, dass in Zeschdorf sonn- und feiertags Lagerfeuer verboten sind. Anwohner hätten sich über das Feuer am Sonntagabend beklagt.

Der Jugendförderverein hat den Flachbau, zwei Garagen und den Hof an der Ortsdurchfahrt für vorerst zehn Jahre vom Eigentümer Carsten Weiberg gepachtet. Die angrenzende Brandruine des Speichers gehört nicht dazu.