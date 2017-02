Blaues Auge für Grün-Weiß

artikel-ansicht/dg/0/

Kyritz (MZV) Eine Serie riss am Sonnabend: Die dritte Mannschaft des SV Lindow-Gransee musste erstmals in dieser Saison in den fünften Satz gehen. Fortuna Kyritz zwang den Tabellenführer der Volleyball-Landesklasse in den Tie-Break, unterlag im Entscheidungssatz aber mit 5:15 extrem deutlich.