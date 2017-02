artikel-ansicht/dg/0/

Spätestens im Schuljahr 2021/ 22 könnte es eng werden, wenn die erwartete Anzahl an Einschülern "keine Klassenbildung unter Beibehaltung des bisherigen Schulbezirks mehr zulässt", wie es darin heißt. Der Bezirk umfasst Lichterfelde, Altenhof und Werbellin. Mit dem Entwicklungsplan schafft der Kreis eine planerische Grundlage, die den Bedarf an Schulstandorten ausweisen soll. Das Ganze basiert im Wesentlichen auf den Meldedaten der Bürgerämter.

Doch der Träger der Schule, die Gemeinde Schorfheide, will die Wogen glätten: "Unsere Schule ist gesichert", sagt Peggy Sydow, Leiterin des Ordnungs-, Schul- und Sozialamtes am Mittwoch. Grundlegend stellt sie fest: "Nur wir als Träger können sagen, eine Schule wird aufgelöst." Davon jedoch ist die Gemeinde weit entfernt: Laut Peggy Sydow hat sie vor, alle drei Grundschulstandorte zu erhalten - Finowfurt, Groß Schönebeck und eben Lichterfelde.

Schon im aktuellen Schuljahr sind nur sieben Erstklässler in Lichterfelde zusammengekommen. Sie werden gemeinsam mit den 21 Zweitklässern unterrichtet. Dem Entwurf zufolge erwartet der Kreis im Herbst 2017 16 Kinder zur Einschulung - genau an der Untergrenze des gängigen Spielraums von 15 bis 28 Schülern pro Klasse. In den kommenden Jahren bewegt sich die Zahl stets um die 20 Erstklässler, bis sie 2021/22 absackt auf vier Neuankömmlinge.

Knapp sechs Wochen hat die Gemeinde Zeit, eine Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. Der Schulträger will darin mehrere Faktoren darlegen, die jeden Zweifel über die Zukunft des Standortes zerstreuen sollen.

So plant Schorfheide, für Lichterfelde den Status als "Kleine Grundschule" zu beantragen. Darauf hat sich die Schulkonferenz des Ortsteils bereits geeinigt. Nun soll der Antrag 2017 von der Gemeinde auf den Weg gebracht werden. "Das wird wohl ein knappes Jahr dauern, bis das alles Hand und Fuß hat", schätzt Peggy Sydow.

Das Modell, das in Groß Schönebeck bereits mit Erfolg umgesetzt wird, setzt eine Mindeststärke des Standorts von 60 Kindern voraus. Lichterfelde liegt mit aktuell 109 Schülern deutlich darüber. Gleichzeitig könnte der Träger selbst entscheiden, wann es notwendig ist, jahrgangsübergreifend zu unterrichten. Bisher musste Schorfheide dafür das Okay vom Staatlichen Schulamt einholen.

Gleichzeitig will die Gemeinde das Profil des Standorts weiter schärfen. "Wir versuchen, Alleinstellungsmerkmale zu entwickeln", sagt die Schulamtsleiterin. Da die Förderung des Projekts "Draußenschule" 2017 ausläuft, sind im Haushalt 4000 Euro eingestellt, um die Ausrichtung weiterhin in Lichterfelde umzusetzen. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Antrag gestellt, den Standort ins Konzept "Gemeinsames Lernen in der Schule" aufzunehmen, mit dem die Landesregierung die Inklusion in Bildungseinrichtungen vorantreibt.

Da Lichterfelde außerdem unweit der Clara-Zetkin-Siedlung liegt, tritt die Kommune in Kontakt mit der Eberswalder Verwaltung. Schon in der Vergangenheit sind "Siedlungskinder" im Schorfheider Ortsteil auf die Schule gegangen. "Wir streben Gespräche an und eventuell eine Kooperationsvereinbarung", sagt Peggy Sydow. Die Stadt Eberswalde bestätigt indes, dass ein Treffen geplant ist.