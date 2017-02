Die Spirale dreht sich weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Die Entwicklung geht aber eigentlich in die andere Richtung. Diesselbe Regierung, die einerseits kleinere, auf privatem Boden errichtete Siedlungen räumen lässt, beschließt andererseits den Ausbau israelischer Siedlungen im großen Stil. Angefeuert durch den Amtsantritt Donald Trumps wird jetzt noch mal richtig aufs Tempo gedrückt. Erziehungsminister Bennett tönt gar von der bevorstehenden staatsrechtlichen Annexion des Gebietes, womit alle Probleme gelöst seien.

Er dürfte sich dabei in die Tasche lügen. Denn so wie die Palästinenser, auch die friedwilligen, durch die aktuelle Entwicklung an die Wand gedrückt werden, so steigt auch die Wahrscheinlichkeit der nächsten gewaltsamen Eruption im israelisch-palästinensischen Konflikt. Die Konsequenzen werden weitere Opfer und weiterer Terror sein.