Hoppegarten erwartet 140 000 Besucher beim Musikfestival Lollapalooza

"Sattelt die Pferde: das Lolaapalooza Berlin holt die Foo Fighters, Mumford & Sons, The xx und Hardwell auf die Rennbahn Hoppegarten", überschreiben die Festivalmacher launig ihre Mitteilung über den Coup vor den Toren Berlins. Schon länger war über den Veranstaltungsort Hoppegarten spekuliert worden - schließlich musste das "größte innerstädtische Festival Deutschlands" erneut umziehen: Vom Flughafen Tempelhof wechselte das Festival 2016 für einen einmaligen Auftritt in den Treptower Park. In diesem Jahr - und damit wird bereits geworben - geht's hinaus aus der Stadt. In 30 Minuten habe man mit der S-Bahn das Ziel erreicht.

"Wir waren zwei Partner auf der Suche und haben uns nun gefunden", sagt Heiko von Glahn, Sprecher der Rennbahn. Sechs Monate hätten die Verhandlungen gedauert. Seinem Unternehmen gehe es um Nachhaltigkeit: Man wolle dem Lollapalooza neue Heimat werden. Und plant laut Gerhard Schöningh, dem Inhaber der Rennbahn, in Zukunft eine der "führenden Veranstaltungsstätten der Hauptstadtregion" zu werden. Durch das Musikereignis werde die Rennbahn auch einem jüngeren Publikum bekannt, so die Hoffnung. Mit strikten Auflagen: Die Anlage steht unter Denkmalschutz. Dieser habe Priorität und sei mit den Veranstaltern vertraglich abgesichert, sagte Schöningh.

Zum Festival, das am 9. und 10. September auf vier verschiedenen Bühnen stattfinden soll, werden insgesamt 140 000 Besucher erwartet. Die sollen auf dem 22 Hektar großen Innenfeld Platz finden. Die Rennbahn liegt verkehrstechnisch günstig. Sie ist vom S-Bahnhof Hoppegarten mit einem fünfminütigen Fußmarsch zu erreichen.

"Wir begleiten das Vorhaben wohlwollend", sagt Bürgermeister Karsten Knobbe (Linke). Die Gemeinde habe bereits gute Erfahrungen mit der Organisation des Brandenburg-Tages gemacht, zu dem im September vergangenen Jahres rund 120 000 Gäste nach Hoppegarten kamen. Auf einer "sicherheitstechnischen Konferenz" werde die Gemeinde das Konzept mit den Veranstaltern detailliert absprechen.

Das Lollapalooza gilt als größtes innerstädtisches Festival Deutschlands. Es nach Hoppegarten geholt zu haben, ist für die Rennbahn ein Coup. Schließlich sei sie mit zehn bis elf Renntagen im Jahr nicht ausgelastet, so Inhaber Schöningh. Mit dem Festival würden neue Zielgruppen erschlossen und für das Gelände geworben. (Kommentar Seite 2)